Lakers acerta contrato com Deandre Ayton

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o pivô Deandre Ayton acertou contrato com o Los Angeles Lakers. O jogador, que foi dispensado pelo Portland Trail Blazers no último domingo (29), vai receber US$8,5 milhões em seu novo time. Enquanto isso, ele vai ganhar o salário (US$25,5 milhões) que teria no Blazers, após aceitar um “desconto” pela liberação.

Deandre Ayton chega ao Lakers após o time ficar sem ninguém com qualidade para ser titular. Afinal, desde a troca de Anthony Davis para o Dallas Mavericks, os angelinos não tinham um pivô confiável. Agora, ele terá a chance de jogar por uma equipe com chances de brigar nos playoffs.

Vale lembrar que o último contrato de Deandre Ayton – US$133 milhões por quatro temporadas – só chegou a tais valores porque o Indiana Pacers ofereceu a ele quando era agente livre restrito, em 2022. No entanto, o Phoenix Suns cobriu a proposta e manteve o jogador.

Primeira escolha no Draft de 2018, Deandre Ayton ficou no time do Arizona por cinco anos. Então, ele foi em troca para o Blazers antes do início de 2023/24. No entanto, em Portland, ele não chegou perto do que a equipe esperava. Apesar de não fazer números ruins (15,7 pontos e 10,7 rebotes, em 95 jogos), ele teve muitos problemas de disciplina.

No Blazers, Deandre Ayton acumulava atrasos, reclamações por substituições, enquanto crescia a ideia de que teria sido um erro a sua troca por parte da direção. Nas últimas semanas, a franquia ofereceu o jogador a diversos times, mas não obteve sucesso nas negociações. Como resultado, Portland o dispensou e ainda economizou cerca de US$10 milhões.

Apesar de o contrato de Deandre Ayton ter um valor baixo com o Lakers para a próxima campanha da NBA, vale lembrar que a ideia é valorizar no mercado por um acordo maior na próxima offseason. Além disso, com o salário do Blazers, ele ainda vai receber US$34 milhões somados.

Um dos grandes problemas de Deandre Ayton vem sendo a disponibilidade. Isso porque ele perdeu 108 jogos nas últimas quatro campanhas, uma média de 27 por ano. Vale lembrar que o Lakers não ficou com Mark Williams após troca com o Charlotte Hornets, pois não acreditava que o jogador estivesse saudável. Na época, o time cancelou o negócio e Williams voltou para o Hornets. Agora, ele foi para o Suns.

O Lakers vinha em busca de um pivô como Ayton. Nos últimos playoffs da NBA, o time caiu para o Minnesota Timberwolves, ainda na primeira rodada, após cinco jogos. E o garrafão foi um dos maiores problemas dos angelinos. Titular após a saída de Davis, Jaxson Hayes não agradou à comissão técnica. Com isso, a franquia definiu que um reforço para a posição 5 seria prioridade nesta offseason.

Na última temporada da NBA, Deandre Ayton, de 26 anos, obteve médias de 14,4 pontos e 10,2 rebotes, além de aproveitamento de 56,6% nos arremessos, em 40 jogos.

