Boletim de rumores e trocas da NBA (02/07/2025) – Parte II

Bem-vindo à segunda edição de 02 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Após quatro anos, Cavs acerta retorno de Larry Nance Jr.

Um velho conhecido está de volta ao elenco do Cleveland Cavaliers. De acordo com Marc Stein, di site Substack, o time vai assinar contrato até o fim da próxima campanha com o ala-pivô Larry Nance Jr. Ainda não há confirmação sobre valores, mas especula-se que ele deva ganhar o salário mínimo da NBA. Ou seja, são US$3,6 milhões totalmente garantidos.

O veterano entrou na offseason como agente livre do Atlanta Hawks e, a princípio, a franquia tinha interesse em estender. No entanto, assim que o mercado abriu, o time deu prioridade a outros atletas. Nance já confirmou o acordo ao site AndScape. “Eu estou feliz porque vou dar tudo o que tenho para ajudar a equipe da minha terra natal a competir por um título”, declarou.

Hornets estende contrato com Tre Mann por três anos

Tre Mann é mais um dos armadores no elenco do Charlotte Hornets para a próxima temporada. Segundo Shams Charania, da ESPN, as duas partes concordaram com uma renovação de contrato de três temporadas que vai render US$24 milhões em salários. Os valores são garantidos, mas o último ano de vínculo será uma opção do time.

A franquia declinou uma cláusula de extensão de US$6,9 milhões no acordo do jogador antes de começar a agência livre. Com isso, os rumores diziam que ele poderia testar o mercado da NBA. Desde a abertura da janela de negociação, no entanto, as partes estavam em contato por um novo vínculo. Mann nunca chegou a conversar com nenhum time além do Hornets.

Sixers volta a estudar mercado para trocar Andre Drummond

Andre Drummond ativou uma opção em seu contrato e, assim, segue como jogador do Philadelphia 76ers. Mas até quando? Apesar do vínculo durar mais uma campanha, o time busca alternativas para se livrar desse custo. De acordo com Tony Jones, do site The Athletic, os esforços foram retomados para negociar o veterano pivô.

“Se eu fosse torcedor de Philadelphia, eu já não contaria com Andre no elenco por muito tempo. Afinal, o time está tentando achar alguém que tenha o interesse para trocá-lo nas últimas 24 horas. Mas vamos ver se vão conseguir alguém”, disse o jornalista. Drummond é dono de um contrato expirante de US$5 milhões.

Bulls e Nuggets têm interesse em troca por Cam Whitmore

A notícia de que o Houston Rockets pode ter interesse em negociar Cam Whitmore foi uma surpresa antes da abertura do mercado da liga. Mas, como esperado, vários times tinham o interesse na aquisição do jovem talento. Tanto competitivos, quanto em uma reconstrução de grupo. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, Denver Nuggets e Chicago Bulls estão entre os interessados.

A tendência é que o ala siga nos rumores até o fim de semana, pois a franquia vai precisar fazer cortes na folha salarial. É provável que a troca do ala seja um dos passos para que os texanos possam honrar os contratos que fecharam nos últimos dias. Dorian Finney-Smith e Clint Capela acertaram com o time, somando quase US$19 milhões em salários por ano.

Whitmore, de 20 anos, teve pouco espaço na rotação do Rockets durante as suas duas campanhas na liga. Ele teve médias de 10,8 pontos e 3,4 rebotes em 98 jogos, enquanto converte 45% dos seus arremessos de quadra.

Em transição

– Ryan Rollins, para começar, tornou-se agente livre irrestrito e pode estar de saída do Milwaukee Bucks. A equipe retirou o exercício da oferta qualificatória e, assim, deixou o armador livre para assinar com qualquer time da NBA.

– O armador Malcolm Brogdon, enquanto isso, segue na mira do Sacramento Kings para a próxima temporada. A franquia agendou uma reunião com o jogador e os seus representantes nos próximos dias para discutir um contrato.

– E, aliás, quem pode estar voltando à NBA é o pivô australiano Will Magnay. Segundo Olgun Uluc, da ESPN, o jogador do Tasmania Jack Jumpers estaria nos EUA reunido com um time da NBA que tem interesse em sua contratação.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 02/07, você lembra de Jerome Robinson? Pois o ex-jogador do Los Angeles Clippers está confirmado como reforço do Galatasaray, da Turquia, até 2027.

