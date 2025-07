Clint Capela surpreende e fecha contrato com Rockets

O pivô Clint Capela acertou contrato com o Houston Rockets. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador vai receber US$21.5 milhões por três anos em seu novo time. Aos 31 anos, o suíço retorna à franquia que defendeu entre 2014 e 2020.

Clint Capela iniciou a carreira no Houston Rockets, onde passou seis anos. Então, em 2019/20, ele foi em troca para o Atlanta Hawks. No entanto, após lesão, ele só estreou em Atlanta no outro ano. Logo de cara, teve grande impacto e liderou a NBA em rebotes, com média de 14.3, além de 15.2 pontos. Naquela campanha, ele ficou em sexto no prêmio de melhor defensor da liga.

Mas após cinco temporadas no Hawks, ele virou agente livre. Capela vinha perdendo espaço e virou reserva de Onyeka Okongwu em seus útlimos 14 jogos. Com a ideia do Hawks em dar mais minutos ao jovem, ficou claro que não ficaria mais em Atlanta.

Agora, no Rockets, Clint Capela tem a chance de retomar sua carreira em uma equipe que foi titular em quatro anos. Ele chega para contribuir ainda mais para o time que teve melhor média de rebotes dos playoffs da NBA. Vale registrar que o jogador liderou a liga nos rebotes ofensivos em duas temporadas, a última delas em 2023/24, quando atuou por apenas 25 minutos por noite.

Então, Clint Capela fecha contrato com o Rockets após ser considerado um dos melhores agentes livres para o garrafão, além de Brook Lopez (ex-Milwaukee Bucks) e Deandre Ayton, que foi dispensado pelo Portland Trail Blazers.

O Hawks já vinha se preparando para ficar sem Clint Capela para a próxima temporada da NBA. No Draft, por exemplo, o time de Atlanta selecionou o ala-pivô Asa Newell. A equipe ainda tem Larry Nance Jr como agente livre. Além disso, fez troca com o Boston Celtics e recebeu Kristaps Porzingis.

Agora, no Rockets, Clint Capela deve dividir espaço com Alperen Sengun e Steven Adams para a função de pivô.

