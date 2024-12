Hawks quer explorar opções de troca por Clint Capela

O Atlanta Hawks segue atrás de uma troca por Clint Capela. De acordo com Jake Fischer, do Yahoo! Sports, a franquia tem acelerado a busca por opções para trocá-lo até o prazo final de trocas, no dia 6 de fevereiro. Isso porque o pivô está no último ano de contrato. Além disso, o Hawks não pretende oferecer uma extensão.

Um antigo interessado em Capela era o New York Knicks. Entretanto, a contratação de Karl-Anthony Towns representou um reforço significativo na posição. Desse modo, o time novaiorquino desistiu do negócio com a equipe de Atlanta, que agora busca um novo interessado no veterano.

O Hawks busca uma troca por Clint Capela desde a offseason. Além do fim do contrato de US$ 22,3 milhões, é improvável que um time em reconstrução renove com um jogador de 30 anos. O pivô foi titular de todos os 28 jogos de Atlanta na temporada. No entanto, ele tem somente 23 minutos por partida. Ou seja, a sua pior marca desde que chegou à equipe, em 2020.

Publicidade

A explicação para a queda no tempo em quadra é a presença de Onyeka Okongwu. O pivô de 23 anose entrou na primeira temporada de sua extensão contratual e está jogando bem. Em outubro de 2023, ele fechou um acordo de US$62 milhões, válido até 2028. Embora sempre reserva de Capela, ele vem recebendo 23,8 minutos por jogo na campanha.

Por fim, o Hawks compromete US$ 51 milhões da folha salarial com pivôs. Além de Capela e Okongwu, o elenco conta com Larry Nance Jr. e Cody Zeller. Portanto, de acordo com Greg Swartz, do portal Bleacher Report, somente um negócio improvável evitaria a troca.

Publicidade

Leia mais!

“Clint Capela tem sido um pivô titular extremamente consistente para o Hawks. No entanto, ascensão de Onyeka Okongwu está sinalizando o fim para o veterano em Atlanta. Em algum momento, Okongwu precisa se tornar o pivô titular em Atlanta. Portanto, reassinar com Capela, por mais bom jogador que ele seja, não faz mais sentido para o Hawks. A não ser que ele aceite uma redução salarial significativa”, informou o jornalista.

Capela chegou ao Hawks há quatro anos, após seis temporadas pelo Houston Rockets. Suas médias pela franquia da Geórgia são de 12,1 pontos e 11,7 rebotes, em 27 minutos. Na temporada 2020/21, ele foi o principal reboteiro da NBA, com 14,3 por jogo. Já na atual campanha, Capela possui médias de dez pontos e 9,4 rebotes.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA