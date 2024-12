Tyler Herro admite “imitar” Stephen Curry

Tyler Herro vive sua melhor temporada da carreira pelo Miami Heat e o bom momento fez com que ele comparasse seu estilo de jogo com o de Stephen Curry. O ala-armador de 24 anos comentou sobre seu físico e depois explicou que está tentando reproduzir o que o astro do Golden State Warriors faz em quadra.

“Eu sinto que, com o meu tipo físico e a maneira como jogo, é algo parecido com o Stephen Curry”, afirmou Herro. “Tento fazer meu perfil de arremesso ser o mais idêntico possível ao dele. Curry arremessa muitas bolas de três e o restante são bandejas, infiltrações e lances livres. Então, é isso que estou tentando reproduzir”, admitiu.

No entanto, na atual temporada, Tyler Herro tem números melhores que os de Stephen Curry . Por exemplo, o jogador do Heat conta com 24,1 pontos de média e 41,3% de aproveitamento em bolas triplas. O ídolo do Warriors, por sua vez, fica abaixo nestes quesitos, com 22 pontos e 40,9% de acerto em seus chutes do perímetro.

Entretanto, mesmo com uma grande evolução, Tyler Herro relembrou seu início na NBA e revelou que teve dificuldades para adaptar seu jogo ao estilo da liga e também à cultura do Miami Heat.

“No início, foi uma conversa difícil para eu aceitar porque sinto que fui bem-sucedido jogando do meu jeito durante toda a minha carreira. Em termos de pontuação, meus números não eram ineficientes. Nos meus primeiros cinco anos, ainda sinto que estava acima da média em eficiência quando comparo com outros caras da minha posição na liga”, completou.

Dessa forma, Tyler Herro deve participar do All-Star Game pela primeira vez em sua carreira. Além disso, o destaque do ala-armador vem sendo tão grande, que ele acabou entrando também na corrida pelo troféu de MVP da temporada regular da NBA. Na última lista divulgada pela liga, Herro apareceu na décima posição.

Por fim, os números e as boas atuações do jogador são uma ótima notícia para o Miami Heat. Rumores apontam que a franquia pode trocar Jimmy Butler, seu principal atleta, nas próximas semanas. Assim, caso a troca do astro realmente aconteça, Tyler Herro seria o grande líder técnico do elenco e a franquia poderia ensaiar uma reconstrução em torno de sua promissora estrela.

