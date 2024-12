Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (20/12/2024)

Bem-vindo à edição de 20 de dezembro do DM do Jumper Brasil, o nosso boletim de notícias de lesões da NBA. É a sua fonte periódica no site sobre atletas contundidos e desfalques na liga.

Onyeka Okongwu desfalca Hawks pelos próximos três jogos

O Atlanta Hawks não contou com Onyeka Okongwu nessa quinta-feira, durante a derrota contra o San Antonio Spurs. E, por enquanto, deve se acostumar com a sua ausência. A franquia anunciou que o pivô vai ser desfalque por mais três partidas por causa de uma inflamação no joelho esquerdo. A expectativa, a princípio, é que ele seja reavaliado – e, em potencial, liberado para voltar – em uma semana.

O jovem jogador é o reserva imediato de Clint Capela e, por isso, a sua ausência motiva mudanças na rotação. O ala-pivô Larry Nance voltou a ter amplo espaço contra o Spurs, enquanto Dominick Barlow retornou da G League. Okongwu registra a melhor média da carreira de pontuação (11,3) nessa temporada. Além disso, ele tem 6,6 rebotes e mais de 54% de acerto nos arremessos de quadra.

Sem prazo, Josh Giddey projeta retorno ao Bulls em breve

Josh Giddey não é motivo de preocupação, mas também não tem prazo para voltar às quadras no Chicago Bulls. O armador sofreu uma entorse no tornozelo direito e, com isso, está fora de ação por tempo indeterminado. A tendência é que o retorno ocorra rápido, mas ele não esteve nos últimos treinos da equipe. O técnico Billy Donovan chegou a revelar que o australiano nem consegue correr.

Antes da vitória contra o Boston Celtics, o jovem sinalizou que espera estar em quadra na próxima segunda-feira. Donovan, no entanto, indicou que os médicos ainda não lhe informaram sobre a gravidade da torção. E existe outro ponto para questão: Giddey já teve uma lesão bem mais grave nesse mesmo tornozelo durante os Jogos Olímpicos.

Cavaliers não contará com Isaac Okoro por várias semanas

O ala Isaac Okoro está confirmado como ausência no Cleveland Cavaliers nas próximas semanas. A equipe anunciou que o especialista defensivo vai ser reavaliado em 14 dias por causa de uma lesão no ombro direito. Ele possui um problema não especificado em uma junta na região, que deve levar perto de um mês para a plena recuperação.

A ótima notícia para o Cavs é que, enquanto Okoro entra no DM, o seu substituto pode ser liberado. O arremessador Max Strus está em fase final de recuperação e tem boa chance de estrear na temporada nos próximos jogos. Okoro, de 23 anos, foi titular em 17 de 23 jogos com médias de 6,6 pontos e 2,3 rebotes.

Paolo Banchero segue sem treinar com contato no Magic

O retorno de Paolo Banchero virou um grande ponto de interrogação no Orlando Magic. A previsão de até seis semanas para a recuperação de sua lesão no abdome já passou, mas ele segue afastado. Mais do que isso, o problema no músculo oblíquo nem deixou que voltasse aos treinos ainda. O técnico Jamahl Mosley segue com uma postura positiva, mas também é realista sobre a situação do astro.

“Paolo está animado e otimista com o processo, mas ainda nem conseguiu treinar com contato. Então, a situação segue só monitorar a reação ao tratamento. Sei que, assim que retornar às atividades, o seu condicionamento vai evoluir rápido. A questão mais importante, por enquanto, é que estou em contato com os médicos para entender o quadro. Afinal, é uma lesão traiçoeira”, explicou o treinador.

Banchero só disputou cinco jogos da temporada e não entra em quadra desde o fim de outubro por causa da lesão. A questão é delicada, em particular, porque o ala Franz Wagner também está afastado do Magic pelo exato mesmo problema físico.

Em transição

– O ala-pivô Trey Lyles, para começar, desfalcou o Sacramento Kings pelo décimo jogo seguido nessa quinta-feira. Havia a expectativa do retorno do atleta, mas ele continua em tratamento para uma lesão na panturrilha.

– Kobe Bufkin, enquanto isso, é mais uma notícia ruim para o Hawks. Ainda pior do que Onyeka Okongwu, aliás. O jovem ala-armador vai passar por uma cirurgia para corrigir instabilidades no ombro direito e, assim, está fora do resto da temporada.

– Por sua vez, o ala-pivô Trendon Watford será ausência no Brooklyn Nets por mínimo de uma semana. Ele sentiu um estiramento no músculo posterior da coxa e vai precisar de um período de afastamento para tratamento.

– Mas que tal fecharmos o DM de 20/12 com uma boa notícia sobre as lesões na NBA? Ben Sheppard voltou ao Indiana Pacers nessa quinta-feira, depois de 14 jogos e mais de um mês fora por uma lesão nas costas.

