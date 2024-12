Warriors seria favorito a troca por Jimmy Butler

O Golden State Warriors seria o favorito a troca por Jimmy Butler. Com os rumores em relação ao astro crescendo, diversas equipes da NBA demonstraram interesse. Entre elas, Houston Rockets, Dallas Mavericks e Phoenix Suns. Entretanto, de acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, somente o time de San Francisco deve avançar nas negociações esta temporada.

Em relação aos demais, Rockets e Mavericks não avançaram em propostas. O Suns, por sua vez, depende da vontade do Heat em aceitar Bradley Beal no pacote. Embora a franquia da Flórida já tenha se interessado pelo jogador, seu alto salário, bem como a cláusula de não-troca afastaram o desejo.

O Warriors, enquanto isso, já até sondou o Heat em uma troca por Jimmy Butler. Além disso, o acúmulo de capital de Draft e jogadores promissores, pode contribuir em uma possível negociação pelo astro de 35 anos.

Publicidade

A busca pelo veterano, aliás, passa pelo desejo de ser competitivo. Com Stephen Curry e Draymond Green em reta final de carreira, a diretoria deseja acelerar o processo de reformulação do elenco para ter um time com potencial de campeão ainda em 2024/25.

Como resultado, a franquia adquiriu recentemente Dennis Schroder. Em uma troca com o Brooklyn Nets, o time se desfez de De’Anthony Melton e escolhas de segunda rodada. A chegada do alemão, desse modo, adicionou profundidade ao elenco e um armador capaz de liderar a segunda unidade, no descanso de Stephen Curry.

Publicidade

Leia mais!

Butler, por sua vez, adicionaria uma segunda estrela para jogar com o camisa 30. Com talento defensivo e ofensivo, o craque do Heat é visto como um nome experiente e liderança de olha nos playoffs.

O ala tem sido vinculado a rumores desde a offseason. Ao fim da temporada, afinal, ele e o Heat entraram em conflito por conta da extensão de contrato. O jogador queria um último contrato máximo, mas Miami sempre esteve inseguro em lhe oferecer. Isso porque, Pat Riley e outras pessoas da franquia, ficaram incomodadas com as constantes ausências de Butler em 2023/24.

Publicidade

Seu contrato atual é de US$48.7 milhões para 2024/25, e ainda tem uma opção de jogador no valor de US$52.4 milhões para o ano seguinte. Porém, Butler deve recusar essa opção e negociar um novo acordo, seja em Miami ou em outro lugar.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA