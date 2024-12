Spurs divulga estado de saúde de Gregg Popovich

O técnico do San Antonio Spurs, Gregg Popovich, segue afastado por problemas de saúde. Desde 2 de novembro, quando sofreu um derrame cerebral leve, o treinador está afastado da NBA para cuidar da sua recuperação. Após um mês e meio, ele apareceu em comunicado para falar sobre seu estado.

“Estas foram seis semanas inesperadas para mim e minha família. Enquanto trabalhos na minha recuperação, quero aproveitar para compartilhar que o apoio recebido foi verdadeiramente incrível. Embora eu quisesse agradecer pessoalmente, deixo aqui minha gratidão eterna. Somos muito gratos pela nossa maravilhosa comunidade”, agradeceu Popovich.

A aparição dá esperança aos torcedores sobre o retorno de Popovich. O treinador, no entanto, não deu uma data para sua volta às quadras.

“Ninguém está mais animado com meu retorno do que as talentosas pessoas que têm liderado meu processo de reabilitação. Elas rapidamente aprenderam que eu não sou exatamente fácil de treinar”, completou.

Aos 75 anos, o Gregg Popovich começou a apresentar os problemas de saúde antes da vitória do Spurs sobre o Minnesota Timberwolves, no dia 2 de novembro. A equipe informou que o treinador estava doente. No entanto, não confirmou inicialmente a causa do mal estar. Após isso, ele se afastou das atividades e viagens e teve um derrame cerebral confirmado. Desde então, o assistente Mitch Johnson assumiu como interino.

Ídolo e multicampeão, o treinador é o mais velho em atividade na NBA e está com o Spurs desde 1996. No período, ele transformou a cultura da franquia e a estabeleceu como uma das mais vitoriosas da NBA. Comandante de grandes nomes, como Tim Ducan, Manu Ginobili, Tony Parker e Kawhi Leonard, ele conquistou cinco títulos da liga com o time.

Além disso, o Spurs também teve uma longa sequência de temporadas com pelo menos 50 vitórias. Entre 1996/97 e 2017/18, a franquia conseguiu o número em todos os anos. Com exceção de 1998/99, quando houve uma greve que deixou a temporada mais curta. Esse foi, no entanto, o ano do primeiro dos cinco títulos de Popovich.

Nos últimos anos, Popovich tem liderado a construção do Spurs. Desse modo, desde a temporada 2018/19, o time não conseguiu alcançar os playoffs. Da mesma forma, não ultrapassou a marca de 34 vitórias. Porém, o time conta com o fenômeno Victor Wembanyama, que é mais um que tem se desenvolvido com o veterano treinador.

Em sua carreira, Popovich tem 1390 vitórias, sendo a maior marca da liga. Além disso, ele é o terceiro técnico com mais vitórias na pós-temporada, com 170. A expectativa, aliás, é de que os números aumentem nos próximos anos, uma vez que ele está sob contrato até 2027/28.

