Uma semana inesquecível para Jokić

O pivô Nikola Jokić viveu um fim de semana inesquecível na NBA. O astro do Denver Nuggets marcou impressionantes 104 pontos em apenas 24 horas, consolidando sua posição como um dos jogadores mais dominantes da atualidade. Entre sábado, 7 de dezembro, e domingo, 8, o pivô liderou sua equipe com atuações que entraram para a história. Não por acaso, seu nome é um dos mais lembrados das casas de apostas usando o código Betano.

No sábado, 7, contra o Washington Wizards, Jokić atingiu o maior número de pontos de sua carreira em um único jogo: 56. Apesar da derrota por 122 a 113, o sérvio demonstrou resiliência e foco, voltando à quadra no dia seguinte com uma performance ainda mais impactante.

Diante do Atlanta Hawks, Jokić marcou 48 pontos, contribuiu com 14 rebotes e distribuiu oito assistências na vitória por 141 a 111. As duas atuações o colocaram em um seleto grupo de jogadores que alcançaram mais de 45 pontos, 10 rebotes e cinco assistências em partidas consecutivas, um feito raro que apenas Wilt Chamberlain e Elgin Baylor haviam alcançado anteriormente.

“A bola está me encontrando, a bola está entrando na maioria das vezes. Foi apenas uma dessas noites”, comentou o jogador após o segundo jogo.

MVP

As performances do fim de semana são reflexo de um atleta que está no auge. Na última temporada, Jokić foi eleito o MVP da NBA pela terceira vez em quatro anos, um feito que o colocou em um patamar histórico. Com médias de 26,4 pontos, 12,4 rebotes e 9 assistências por partida, ele liderou o Denver Nuggets mesmo enfrentando adversidades como lesões em companheiros importantes.

A campanha do Nuggets

Apesar das atuações de Jokić, o Denver Nuggets ocupa atualmente a modésta oitava posição na Conferência Oeste da temporada 2024/2025, com 12 vitórias e 10 derrotas. Apesar de se tratar do início do campeonato, a equipe busca consistência para garantir uma posição confortável nos playoffs e evitar depender de confrontos difíceis na pós-temporada.

A Importância de Jokić

O desempenho nos últimos dois jogos e os números das últimas temporadas fazem com que Jokić seja considerado o coração da equipe de Denver. Ele organiza jogadas, cria oportunidades para os companheiros, lidera em rebotes e ainda finaliza com precisão impressionante. Especialistas no assunto declaram que tal versatilidade o transforma em um dos atletas mais completos da história recente da NBA.

Uma semana antes, o pivô ultrapassou Magic Johnson e se tornou o terceiro jogador com mais triplos-duplos em temporada regular na história da NBA. A marca aconteceu na derrota para o Cleveland Cavaliers por 116 x 114, quando anotou 27 pontos, 20 rebotes e 11 assistências. A atuação rendeu ao jogador o triplo-duplo 139 da carreira, que está no décimo ano na liga. Magic, lendário armador dos Lakers, conseguiu 138 em 13 temporadas.

Quem é ele

Nikola Jokić nasceu em 19 de fevereiro de 1995, em Sombor, na Sérvia. Desde jovem, demonstrou talento no basquete, jogando com seus irmãos mais velhos. Em 2012, iniciou sua carreira profissional no Mega Basket, onde rapidamente chamou a atenção por suas habilidades.

Em 2014, Jokić foi selecionado pelo Denver Nuggets como a 41ª escolha geral no Draft da NBA. Sua estreia na liga ocorreu em 2015, e desde então ele tem sido uma peça fundamental para a equipe. O sérvio foi eleito o Jogador Mais Valioso da NBA em três ocasiões: 2021, 2022 e 2024. Além disso, ele foi peça-chave na conquista da liga em 2023.

Medalhista olímpico

Nas Olimpíadas de Paris, Jokić liderou a Sérvia rumo à medalha de bronze. Nas semifinais, a equipe enfrentou os Estados Unidos e, apesar de uma vantagem de 17 pontos, sofreu uma virada no último quarto, resultando em uma derrota por 95-91. Jokić registrou 17 pontos e 11 assistências na partida contra os americanos.

Na disputa pelo bronze contra a Alemanha, ele alcançou um triplo-duplo histórico, contribuindo para a vitória por 93-83. Essa conquista marcou o primeiro triplo-duplo de Jokić em Jogos Olímpicos. Oito anos antes, nos Jogos do Rio de Janeiro, o atleta conquistou a medalha de prata com a Sérvia, em outra derrota para os Estados Unidos.