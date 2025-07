Campeão da NBA, Ron Harper detona Kevin Durant

Em participação no podcast de LeBron James, Kevin Durant alfinetou o seis vezes campeão da NBA, Michael Jordan, e causou polêmica. Isso porque o agora jogador do Houston Rockets falou sobre a carreira do ex-atleta em comparação com o craque do Los Aneles Lakers. Como resultado, foi criticado pelo companheiro do ídolo do Chicago Bulls, Ron Harper.

“É difícil estar preparado para o que vem a seguir. Caras como vocês me inspiram todos os dias. Eu assisto aos seus jogos, olho o box score e penso: ‘ok, se ele está nesse nível, por que eu também não posso tentar?’. Tudo bem, tenho 12 anos de carreira, tenho quatro MVPs, quatro títulos. Mas eu ainda quero continuar jogando? Alguns dizem ‘eu quero ir jogar baseball’. Outros dizem ‘vou jogar 22 temporadas seguidas’. Entende?”, provocou Durant.

Então, o cinco vezes campeão da NBA com o Bulls retrucou a fala de Kevin Durant. Em suas redes sociais, Harper relembrou as conquistas de Jordan. “Vai começar um verdadeiro show de besteiras.. Ele parou de jogar três vezes, mas ganhou mais do que todos vocês!”.

Durant também foi criticado por um usuário do X (antigo Twitter). Na publicação, o internauta detonou a postura do astro do Houston Rockets.

“Vou continuar te criticando por ser um fantoche no podcast do LeBron James. Acorda, meu chapa, o ele não é seu amigo. Ele arruinou a NBA e arruinou a sua carreira. Por que ir ao podcast dele e realizar os sonhos dele caluniando o Jordan? Caluniar um homem por deixar o esporte para realizar os sonhos do seu pai assassino é Incrível. Ele era leal ao time e ao técnico. Algo que você e o LeBron jamais conseguirão entender”, publicou o torcedor.

Apesar de não comentar a fala de Ron Harper, Durant fez questão de responder o usuário no X. Assim, aproveitou para amenizar seu comentário sobre Jordan e demonstrar admiração pela lenda da NBA.

“Michael Jordan se aposentou três vezes. Tudo bem falar isso, meu irmão. Afinal, eu tenho um milhão de dólares em tênis dele na minha casa. Tudo bem, ele se aposentou três vezes, mas continua sendo o melhor. Eu aplaudo isso, assim como aplaudo jogar 22 anos em grande nível. Eu gosto de basquete, mas você ama mais as pessoas”, disse o jogador de 36 anos.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Ron Harper fala sobre Kevin Durant. Isso porque, após a troca entre Phoenix Suns e Rockets pelo astro, o ex-jogador avaliou o acordo. Aliás, cravou um tempo para Houston ser campeão da NBA.

“Se o Houston Rockets não ganhar um título nos próximos três ou cinco anos, dá pra dizer que foi uma péssima troca”, disparou o ídolo do Chicago Bulls.

