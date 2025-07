Kevin Durant relembra ser jogador do Nets: “Caos”

Kevin Durant viveu uma passagem decepcionante como jogador do Brooklyn Nets. Após vencer dois títulos com o Golden State Warriors, o astro apostou que poderia repetir a dose em Nova York. Para isso, ele convenceu Kyrie Irving a assinar com o time, que já contava com o pivô DeAndre Jordan. No entanto, a franquia esteve longe do sonho e o astro terminou trocado para o Brooklyn Nets.

Após pouco mais de dois anos da troca, Durant refletiu sobre o tempo no Nets. No podcast Mind The Game, o craque foi questionado por Steve Nash sobre as memórias que têm dos tempos de Brooklyn. Vale lembrar que o ex-armador foi o técnico do início da passagem do ala-pivô por Brooklyn.

“Eu tinha acabado de assinar meu contrato. Você também. A gente estava seguro, mas tudo ao nosso redor estava indo por água abaixo”, disse Durant sobre o Nets. “Era GM indo para outro time, técnico indo para outro time, jogador forçando troca. Depois, chegou Ben Simmons machucado”.

Durant não detalhou nomes ao citar os problemas vividos no Nets. No entanto, é possível detalhar. Primeiro, o técnico Kenny Atkinson deixou o time na offseason de 2020, pouco antes do ano de estreia do astro por Brooklyn. Em relação a jogador forçando troca, o astro teria se referido a James Harden, que saiu em 2022 após campanhas decepcionantes da franquia. Em seu lugar, chegou Simmons, com uma grave lesão nas costas.

Para piorar, Irving também era fonte de problemas. O jogador, que seria o principal companheiro de Kevin Durant no Nets, teve seu período no time marcado por polêmicas. Ele não cumpriu os protocolos da liga e ficou fora de muitos jogos.

“Era tanta coisa acontecendo. Ainda assim, eu sentia que a gente estava firma, na mesma página, tentando fazer algo especial. Só que eu achava que as suas mãos (Nash) estava amarradas, porque como técnico, você teve que lidar com muitos problemas. Era distração demais e assim não dá para vencer”, seguiu Kevin Durant.

Por fim, Durant afirmou que nem tudo da passagem foi ruim. Durante os três anos e meio que passou por Brooklyn, o astro admitiu que se divertiu e esteve engajado na disputa pelo título. No entanto, a bagunça geral da franquia o desanimou e o fez rumar para o Suns.

“Aquele primeiro ano? Foi por isso que eu assinei o contrato. Aquele primeiro ano foi o mais divertido que já tive jogando bola. De verdade. Me diverti muito. Curti muito jogar no Brooklyn. Porém, aconteceu coisa demais ao redor dos caras que estavam realmente comprometidos com o projeto. A gente estava. No entanto, o resto… não estava. Então, era estranho no Nets”, finalizou Durant.

Vale lembrar, no entanto, que Jordan, Irving e Durant acertaram nas Olimpíadas do Rio, em 2016, a ida para um time, que acabou sendo o Nets.

