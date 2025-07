Boletim de rumores e trocas da NBA (09/07/2025)

Bem-vindo à edição de 09 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Oito times teriam interesse em contratar Malcolm Brogdon

A agência livre da NBA já diminuiu o ritmo, mas o mercado está quente para Malcolm Brogdon. A notícia de que o Washington Wizards se dispõe a “facilitar” a saída do armador em uma sign-and-trade animou os interessados. Que, aliás, não faltariam pelos serviços do atleta. Segundo Marc Stein, do Substack, oito times teriam interesse na aquisição do veterano.

O jornalista apurou que, por enquanto, os mais ativos são o Phoenix Suns e os rivais de Los Angeles, Lakers e Clippers. Mas essa lista também inclui Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings e Golden State Warriors. A expectativa é que o Wizards não peça mais do que escolhas de segunda rodada de draft para liberar Brogdon.

Após troca, Kevin Love deve reforçar candidato ao título

Kevin Love tornou-se jogador do Utah Jazz depois de troca fechada nos últimos dias. No entanto, isso não deve durar muito tempo. De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, o ala-pivô negocia a rescisão do seu contrato e vai ser agente livre. Com isso, ele ficaria disponível no mercado e deve buscar vaga em um time candidato ao título.

É difícil, no entanto, que o jogador de 36 anos seja parte da rotação dessas equipes. Na temporada passada, ele só disputou 23 jogos do Miami Heat com menos de 11 minutos de ação por noite. Love teve médias de 5,3 pontos e 4,1 rebotes na campanha, enquanto acertou quase 36% dos seus arremessos de longa distância.

Dirigentes veem Nick Smith como “negociável” no Hornets

O Charlotte Hornets usou uma de suas escolhas de primeira rodada do draft de 2023 para selecionar o armador Nick Smith Jr. E, depois de só dois anos, a franquia pode “desistir” do atleta de 21 anos. Segundo Michael Scotto, do HoopsHype, dirigentes ao redor da liga creem que o jovem está disponível para troca.

A situação só não estaria mais “declarada” nos bastidores por causa de outro jogador: Josh Okogie. O veterano tem quase US$8 milhões não garantidos em salários e, com isso, deve ser dispensado antes de se negociar Smith. O armador fez 60 partidas na última campanha, com 9,9 pontos e 2,4 assistências.

Andrew Wiggins “esfria” como possível reforço do Lakers

Os rumores sobre uma possível troca por Andrew Wiggins agitaram o noticiário do Lakers. Mas, passado o calor da notícia, será que a chance existe mesmo? Ou tudo não passou de mais uma especulação de mercado? De acordo com o jornalista Jovan Buha, o negócio esteve em discussão e é uma possibilidade. No entanto, as conversas com o Heat “esfriaram” e não há nada encaminhado.

“Eu acho que Andrew ainda é uma opção, mas não houve muito papo entre as partes. O problema é o valor de retorno que Miami pede. Não creio que o Lakers vá atender isso. Aliás, não vejo ninguém atendendo. Acho que ele segue como um possível reforço, sim. Mas, nos últimos dias, as negociações não ganharam tração”, apontou o setorista da franquia.

Vários repórteres noticiaram que o Heat, de fato, pediu muito valor para ceder Wiggins. Buha apurou que a primeira exigência de Miami incluía Rui Hachimura, Dalton Knecht e uma escolha de primeira rodada de draft.

Em transição

– O armador Theo Maledon, para começar a transição do boletim de rumores e trocas da NBA no dia 09 de julho, não deve voltar tão cedo ao basquete dos EUA. Afinal, após boa campanha na França, ele acaba de assinar contrato com o Real Madrid pelas próximas duas temporadas.

– Andre Jackson Jr, enquanto isso, ainda não tem certeza se vai seguir no elenco do Bucks na próxima temporada. O especialista defensivo possui salário não garantido de US$2,2 milhões e aceitou adiar a data para a decisão do time.

– Por sua vez, o pivô Branden Carlson renovou o seu contrato com o Oklahoma City Thunder por mais um ano. Ele vai seguir em vínculo two-way com os novos campeões, depois de disputar 32 jogos na última campanha.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 09/07, você lembra de Wenyen Gabriel? Pois o ex-pivô do Lakers assinou um contrato de duas temporadas com os alemães do Bayern de Munique.

