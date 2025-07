Spurs adquire Kelly Olynyk em troca com Wizards

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o San Antonio Spurs adquiriu o veterano Kelly Olynyk em uma troca com o Washington Wizards. Segundo o jornalista, o time da capital dos EUA recebeu Malaki Branham, Blake Wesley e uma escolha de segunda rodada do Draft de 2026.

O detalhe é que o ala-pivô de 34 anos havia chegado ao Wizards há duas semanas, após uma negociação com o New Orleans Pelicans. Dono de um contrato expirante, o jogador canadense não estava nos planos da franquia de Washington. Afinal, a prioridade é desenvolver os jovens, que são maioria no elenco.

Décima terceira escolha do recrutamento de 2013, Olynyk já disputou 12 temporadas na NBA. O Spurs, aliás, será a sua nona equipe na liga. Os primeiros quatro anos dele foram no Boston Celtics. Depois, ele passou mais quatro temporadas no Miami Heat. Em seguida, jogou dois meses pelo Houston Rockets, onde alcançou seus melhores números: 19 pontos, 8,4 rebotes e 4,1 assistências.

Olynyk atuou ainda por Detroit Pistons, Utah Jazz, Toronto Raptors e, por último, o Pelicans. Em 800 jogos na NBA, o canadense tem médias de 10,2 pontos, 5,2 rebotes e 2,5 assistências. Além disso, o seu aproveitamento nas bolas de três é de 37,1%.

Com troca para o Spurs, Kelly Olynyk terá de brigar por minutos na rotação de garrafão com Jeremy Sochan e o recém-contratado Luke Kornet. O estilo de jogo do canadense, aliás, é um bom encaixe com o jovem astro Victor Wembanyama. Afinal, Olynyk é um big passador que também espaça a quadra com os arremessos do perímetro.

Na troca com o Spurs, o Wizards conseguiu dois atletas com pouca rodagem na NBA. Branham, por exemplo, disputou 188 jogos pelo time texano. No entanto, não correspondeu às expectativas e obteve números tímidos: 8,5 pontos e dois rebotes. Mas, em 2024/25, o ala-armador de 22 anos acertou 40,5% das bolas de três.

Wesley, por sua vez, já fez 156 jogos na liga. Nas três temporadas pelo Spurs, suas médias foram de apenas 4,3 pontos e 2,4 rebotes. Assim como Branham (pick 20), o armador de 22 anos foi uma escolha de primeira rodada (pick 25) no recrutamento de 2022. Portanto, ambos possuem contratos expirando ao final da próxima campanha.

Contratos dos jogadores envolvidos na troca entre Spurs e Wizards

Kelly Olynyk: expirante de US$13,4 milhões

Malaki Branham: expirante de US$4,9 milhões

Blake Wesley: expirante de US$4,7 milhões

