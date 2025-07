Após troca, Clippers é favorito por Bradley Beal

O Los Angeles Clippers acertou troca de um dos seus principais pontuadores na segunda-feira (7), e agora mira Bradley Beal para assumir a posição. De acordo com a rede NBC Sports, a franquia quer contratar o ala-armador para suprir a ausência de Norman Powell, que foi negociado para o Miami Heat. Isso, claro, que o veterano for dispensado do Phoenix Suns.

“A troca de Norman Powell por um ala com bom arremesso e bom controle de bola, uma função que os Los Angeles Clippers precisam preencher ao lado de James Harden, é vista como um precursor para a contratação de Beal. A equipe pode oferecer ao jogador o restante de sua exceção do contrato (estimada em US$5,3 milhões)”, publicou o canal.

A troca tripla entre Clippers, Miami Heat e Utah Jazz, aliás, também influencia no destino de Bradley Beal em outro ponto. Afinal, o time da Flórida era um dos mais cotados em rumores pelo jogador. No entanto, a equipe adquiriu Powell, que atua na mesma posição e vem de grande temporada. Mas, última semana, Marc Stein, da plataforma Substack, tinha apontado o Heat como um dos principais interessados em Beal.

“Miami tem sério interesse em contratar Damian Lillard, além de explorar a possibilidade de contratar Bradley Beal caso ele também seja dispensado. Mas, é justo questionar por que o armador estaria disposto a assinar rápido com qualquer time. A menos que esteja em busca de apoio de uma franquia enquanto se recupera de sua contusão”, disse o jornalista.

Vale lembrar que o acordo envolveu quatro jogadores e uma escolha de Draft. Assim, Norman Powell será jogador do Miami Heat, enquanto John Collins vai para Los Angeles. O Jazz, por sua vez, recebe os veteranos Kevin Love, Kyle Anderson e uma pick de segunda rodada vinda do Clippers.

Então, o fim da parceria entre Bradley Beal e Phoenix Suns está próximo na NBA. O jogador chegou ao time de Arizona na temporada 2023/24 para se juntar a Devin Booker e Kevin Durant. Entretanto, o resultado ficou bem longe do esperado. Na temporada passada, por exemplo, a franquia sequer alcançou os playoffs, enquanto o jogador ficou muito aquém do investimento.

Bradley Beal tem mais dois anos de contrato com o Suns no valor de US$110 milhões. Então, o time que parcelar o restante do acordo para liberá-lo. Mas, sem ofertas de troca até o momento, a decisão seria a única possível para encerrar a parceria que não rendeu frutos. Ainda mais que o camisa 3 conta com uma cláusula que permite vetar qualquer troca.

Beal e Suns devem se separar em breve. O time de Phoenix, inclusive, nem sequer estaria esperando mais uma troca para se desfazer do ala-armador. De acordo com o jornal The Arizona Republic, a franquia analisa pagar a multa rescisória para dispensar o jogador na offseason da NBA.

Por fim, de acordo com o site The Athletic, Beal também seria alvo de Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks.

