Bradley Beal e Suns discutem dispensa na NBA

O fim da parceria entre Bradley Beal e Phoenix Suns está próximo na NBA. O ala-armador chegou ao time de Arizona na temporada 2023/24 para se juntar a Devin Booker e Kevin Durant. No entanto, o resultado ficou bem longe do esperado. Na temporada passada, por exemplo, a franquia sequer alcançou os playoffs, enquanto o jogador ficou muito aquém do investimento.

Diante do cenário, Beal e Suns devem se separar em breve. O time de Phoenix, inclusive, nem sequer estaria esperando mais uma troca para se desfazer do ala-armador. De acordo com o jornal The Arizona Republic, a franquia analisa pagar a multa rescisória para dispensar o jogador durante a offseason deste ano.

Bradley Beal tem mais dois anos de contrato com o Suns no valor de US$110 milhões. Então, o time que parcelar o restante do acordo para liberá-lo. Mas, sem ofertas de troca até o momento, a decisão seria a única possível para encerrar a parceria que não rendeu frutos. Ainda mais que o camisa 3 conta com uma cláusula que permite vetar qualquer troca.

A decisão, assim, aponta que o Suns chegou ao limite com Beal. Após mais uma opção desastrosa do ala-armador na equipe, a diretoria quer se desfazer dele para dar início a uma reconstrução no elenco, de acordo com John Gambadoro, da rádio Arizona Sports.

“O Suns não quer Beal de volta”, escreveu o jornalista. “Mas não tem como trocar e, se ele não concordar com uma dispensa, talvez o time seja obrigado a seguir com ele. Uma das questões que fizeram nas entrevistas para o novo técnico foi o que pensa em fazer com Beal. Mas é 100% certo que o Suns não o quer e está tentando um jeito de se livrar”.

Caso o Suns confirme a dispensa, Bradley Beal será agente livre na NBA. Portanto, ele estará disponível para assinar com qualquer time de olho na temporada 2025/26. Segundo o jornalista Jake Weinbach, uma das equipes interessadas no atleta é o Chicago Bulls.

Um dos motivos do Bulls para buscar Bradley Beal é o técnico Billy Donovan. O veterano treinador, afinal, treinou o ala-armador na temporada 2011/12 pelo Flórida Gators. Na época, ele conduziu o talentoso jogador à médias de 14.8 pontos e seleções para times da NCAA.

Além disso, há outro time de olho. Marc Stein, da plataforma Substack, revelou interesse do Miami Heat no jogador.

“Suns e Heat tiveram um diálogo esta semana sobre uma possível troca de Bradley Beal. Mas as negociações não avançaram. A expectativa, então, é que Pheonix possa liberar Beal do contrato. No início, a franquia informou a vários candidatos que ele ficaria no elenco. Agora, Miami tem sério interesse em contratar Beal (caso ele deixa o Arizona)”, escreveu o insider.

Na NBA desde 2012, Beal tem médias de 21.5 pontos, 4.3 assistências e 4.1 rebotes na carreira.

