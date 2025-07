Heat, Clippers e Jazz fazem troca tripla na NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Miami Heat, Los Angeles Clippers e Utah Jazz acertaram uma troca tripla na NBA, nesta segunda-feira (7). Ainda segundo o jornalista, o acordo envolveu quatro jogadores e uma escolha de Draft. Assim, Norman Powell será jogador do Heat, enquanto John Collins vai para Los Angeles. O Jazz, por sua vez, recebe os veteranos Kevin Love, Kyle Anderson e uma pick de segunda rodada vinda do Clippers.

Continua após a publicidade

“Miami está conquistando um grande pontuador com Powell, enquanto o Clippers encontram uma ameaça dinâmica. Tanto Powell quanto John Collins vêm de temporadas fortes. Utah transformou o contrato de Collins, que estava expirando, em um trunfo com uma escolha de segunda rodada”, escreveu Charania.

Como disse o insider, Powell e Collins fizeram ótima temporada na NBA. O ala-armador teve seu melhor ano desde que chegou à liga. Em 2024/25, o agora ex-jogador do Los Angeles Clippers teve médias de 21.8 pontos, 3.2 rebotes e 2.1 assistências. Então, foi essencial para a campanha de Los Angeles rumo aos playoffs e se tornou um pilar no elenco de Tyronn Lue.

Continua após a publicidade

O atual contrato de Norman Powell acaba no fim de 2025/26, quando se tornará agente livre irrestrito. Na próxima campanha, ele receberá cerca de US$ 20.4 milhões em salários. Além disso, ele é elegível a uma extensão de três anos e US$80.6 milhões nos próximos seis meses. Na última campanha, o veterano teve médias de 21.8 pontos, 3.2 rebotes, 1.2 roubo de bola e 41.8% nas bolas de três.

Leia mais!

A situação contratual de Collins é semelhante. Afinal, o ala-pivô vai terá o seu contrato expirando ao final da próxima campanha. Em 2025/26, ele vai receber US$26,6 milhões em salários e é elegível para uma extensão de três anos e US$100.5 milhões. Ele chegou ao Utah Jazz em julho de 2023, após uma troca com o Atlanta Hawks. Nesta temporada, o camisa 20 obteve médias de 19.2 pontos e 8.2 rebotes, em 40 jogos. Enquanto isso, acertou quase 40% das bolas de três.

Continua após a publicidade

Por outro lado, Kevin Love, aos 36 anos, tem um acordo de US$4.5 milhões e será agente livre em 2026. Ele deixa o Miami Heat após três temporadas, mas em 2024/25 teve o ano com piores números da carreira. Em apenas 23 jogos disputados, terminou com médias de 5.3 pontos e 4.1 rebotes.

Kyle Anderson, por sua vez, chegou a Miami na troca que levou Jimmy Butler para o Golden State Warriors na trade deadline. O ala-pivô disputou 25 partidas na Flórida e fez 6.7 pontos3.8 rebotes e 2.6 assistências por noite. Por fim, ele tem mais dois anos de contrato vigente, sendo agente livre em 2027.

Continua após a publicidade

Veja a troca tripla entre Heat, Clippers e Jazz na NBA

Heat recebe: Norman Powell

Clippers recebe: John Collins

Jazz recebe: Kevin Love, Kyle Anderson e uma escolha de segunda rodada (via Clippers)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA