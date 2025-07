Suns recusou Cam Whitmore em troca, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michael Scotto, do portal HoopsHype, o jovem Cam Whitmore foi oferecido ao Phoenix Suns, na mega troca envolvendo o astro Kevin Durant. No entanto, a franquia do Arizona recusou o ala de 21 anos. Desse modo, Phoenix preferiu receber cinco picks de segunda rodada do Draft. Além disso, o Suns ficou com Jalen Green, Dillon Brooks e a pick 10 deste ano (que veio a ser Khaman Maluach) na negociação.

“Vale a pena notar que Whitmore quase foi negociado com o Suns na troca de Durant, fontes disseram ao HoopsHype. Em vez disso, Phoenix optou por receber mais escollhas futuras de segunda rodada”, revelou Scotto.

Após quase parar no Suns, Whitmore foi envolvido em uma troca para o Washington Wizards, no último sábado (5). Em contrapartida, o Rockets recebeu duas escolhas de segunda rodada.

Com as chegadas de Durant e Dorian Finney-Smith, a saída do ala de Houston era quase uma certeza. Afinal, Whitmore ficaria sem espaço no time texano. Além disso, o jogador queria ter mais minutos em quadra. Ou seja, isso só possível em outra equipe. Dessa forma, o Rockets abriu mão de Cam Whitmore e fechou a troca com o Wizards.

Vigésima escolha do recrutamento de 2023, o jovem ala disputou duas temporadas pela equipe texana. O detalhe é que ele alcançou números melhores. Assim, em 47 jogos, em 2023/24, Whitmore fez 12,3 pontos e 3,8 rebotes. Na campanha passada, por sua vez, foram 9,4 pontos e três rebotes. Além disso, houve uma queda nos minutos em quadra (quase 19 na temporada de calouro contra 16 em 2024/25).

A mudança de patamar do Rockets também prejudicou Whitmore. Dono da segunda melhor campanha do Oeste, Houston se tornou um contender. No entanto, a equipe caiu logo na primeira rodada dos playoffs. Desse modo, a alta cúpula da franquia sentiu que precisava reforçar o elenco. A cereja do bolo, obviamente, foi um craque do nível de Durant.

Rejeitado pelo Suns, Cam Whitmore tem um cenário animador após a troca para o Wizards. Afinal, o time de Washington passa por um processo de reconstrução. Assim, o foco da franquia é desenvolver os inúmeros jovens do elenco. Aliás, oito atletas do Wizards têm 21 anos ou menos.

Portanto, em um ambiente sem pressão, Whitmore tem tudo para evoluir na NBA. O curioso é que, nos três jogos em que foi titular pelo Rockets, na última temporada, o ala obteve médias de 25 pontos e oito rebotes, e acertou 54,5% dos arremessos de três. Ou seja, uma pequena amostra do potencial do jovem. Em 2025/26, Whitmore vai receber US$3,5 milhões em salários.

