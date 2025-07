NBA confirma troca com sete times e 13 jogadores

A NBA confirmou neste domingo (6), a troca que envolveu mais times em sua história, além de 13 jogadores e seis escolhas de Draft. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o negócio que enviou Kevin Durant ao Houston Rockets, resultou em algumas pequenas mudanças. Nickeil Alexander-Walker foi para o Atlanta Hawks, mas em uma negociação separada. Enquanto isso, Daeqwon Plowden foi para o time de Phoenix e David Roddy para Atlanta.

Até então, a troca contava com 12 jogadores. A diferença, no fim das contas, ficou por conta da saída de Alexander-Walker e as entradas de Plowden e Roddy. Em suma, serviu para enviar Durant para o Rockets, agregar Clint Capela em sign and trade de Atlanta para Houston, além de vários atletas que foram escolhidos na segunda noite de Draft e escolhas futuras de segunda rodada.

Agora, de acordo com Charania, a NBA aprovou a troca assim:

Phoenix Suns recebe

Jalen Green

Dillon Brooks

Khaman Maluach

Rasheer Fleming

Koby Brea

Daeqwon Plowden

Escolha de segunda rodada

Houston Rockets recebe

Kevin Durant

Clint Capela

Brooklyn Nets recebe

Duas escolhas de segunda rodada

Golden State Warriors recebe

Alex Toohey

Jahmai Mashack

Atlanta Hawks recebe

David Roddy

Valor em dinheiro

Direito de inverter escolha de segunda rodada

Los Angeles Lakers recebe

Adou Thiero

Minnesota Timberwolves recebe

Rocco Zikarsky

Duas escolhas de segunda rodada

Valor em dinheiro

A partir deste domingo (6), a NBA aprova assinaturas e confirma troca de jogadores para times de forma oficial. Até então (desde o dia 30 de junho), a liga permitia que equipes e atletas negociassem. No entanto, mudanças entre o dia em que foram anunciadas são permitidas. Assim como aconteceu na negociação de Durant.

A NBA entra em uma espécie de pausa até a abertura do mercado, mas dá aos times a chance de fazerem negócios verbais. No passado, algumas assinaturas foram alteradas. Marcus Morris, por exemplo, fechou com o San Antonio Spurs na agência livre de 2019. No entanto, ele mudou de ideia em poucos dias e assinou com o New York Knicks por um ano.

Na atual offseason, a NBA vê um caso similar, mas em trocas. O pivô Jonas Valanciunas, ainda sob contrato com o Sacramento Kings, foi para o Denver Nuggets por Dario Saric. Entretanto, o lituano recebeu proposta para deixar a liga e jogar pelo Panatinaikos.

Valanciunas está na Grécia e quer aceitar a proposta de três campanhas por US$12 milhões, mas a FIBA pode barrar. Tudo depende da direção do Nuggets, que sonhava em contar com o pivô há alguns anos. Afinal, fez a troca para contar com o jogador para ser reserva do três vezes MVP da NBA Nikola Jokic.

Há dois anos, Sasha Vezenkov fechou acordo com o mesmo Kings, mas ficou por apenas uma campanha. Então, após troca em 2024 para o Toronto Raptors, ele decidiu deixar a NBA para voltar ao basquete europeu. A diferença é que o Raptors permitiu a ida. O Nuggets quer que Valanciunas cumpra seu contrato.

