FIBA pode barrar Jonas Valanciunas e pivô depende do Nuggets

Depois do Denver Nuggets acertar uma troca com o Sacramento Kings por Jonas Valanciunas, o jogador começou a negociar sua ida para a Europa, mas a FIBA precisar liberar esse acordo. O pivô abriu conversas com o Panathinaikos, da Grécia e chegou a viajar para o país a fim de fechar negócio com o time que venceu a EuroLiga em 2023/24. Para sua ida acontecer, entretanto, a franquia do Colorado precisa concordar.

De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o Nuggets pretende manter a troca com o Kings e não liberar Jonas Valanciunas e, assim, a FIBA não autorizaria um novo acordo do atleta com o time grego. Ou seja, para ser jogador do Panathinaikos, ele precisa recindir contrato com Denver.

“O Nuggets segue em frente com a troca por Valanciunas e continua determinado a manter o pivô para ser reserva de Nikola Jokic. Ele chegou à Grécia no início deste fim de semana para se reunir com dirigentes do Panathinaikos, mas não pode assinar com a equipe da EuroLiga a menos que seja liberado de seu contrato com a NBA, que o Denver vai concretizar neste domingo com o Kings em uma troca por Dario Saric”, escreveu o jornalista.

O atual contrato de Valanciunas na NBA é garantido até a temporada 2025/26, e o Denver Nuggets deve pagar US$10.4 milhões. O acordo também inclui uma team option para 2026/27 no valor de US$10 milhões. Ou seja, a franquia pode exercer a opção de continuar o vínculo com o jogador ou liberá-lo.

De acordo com o portal BasketNews,Valanciunas ficou satisfeito com a troca para Denver e viu como uma chance de contribuir para a rotação de um candidato ao título da NBA. Mas, a oferta do Panathinaikos apresentou um tipo diferente de oportunidade para ele: estabilidade a longo prazo e um papel importante em um time que briga para ser campeão da EuroLiga.

Enquanto isso, o portal EuroHoops afirmou que o pivô de 33 anos havia chegado a Atenas para realizar um exame físico e finalizar um contrato de três anos no valor de 12 milhões de euros com o time grego. Valanciunas não falou com não comentou a situação desde que a troca entre Kings e Nuggets.

Pelo Sacramento Kings, Valanciunas fez 32 jogos, sendo a maior parte deles como reserva. Com o titular Domantas Sabonis no garrafão, o lituano teve média de apenas 16 minutos por jogo, mas teve médias sólidas de 8.7 pontos e sete rebotes.

