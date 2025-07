NBA: Nuggets mira contrato com jogador do Celtics

O Denver Nuggets pode buscar um jogador do Boston Celtics na NBA caso Jonas Valanciunas deixe o time. O pivô da Lituânia recebeu uma proposta para jogar no Panathinaikos, da Grécia, e cogita deixar a equipe do Colorado. De acordo com Evan Sidery, da Forbes, a franquia cogita assinar com Al Horford, que está disponível na agência livre.

“Com o Nuggets sem um pivô reserva, é esperado que o time passe a tentar Horford na agência livre. “Golden State Warriors e Los Angeles Lakers são os únicos times na disputa. No entanto, Denver poderia oferecê-lo um papel importante na rotação, de imediato”, disse Sidery.

Após quatro temporadas em sua segunda passagem como jogador do Celtics, Horford deve deixar a equipe. O contrato do pivô chegou ao fim e é pouco provável que o time proponha uma extensão. Isso porque, após trocar Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, a franquia sinalizou uma reconstrução de olho em 2026/27.

Horford, desse modo, busca um time capaz de disputar o título da NBA em 2025/26. De acordo com Marc Stein e Jake Fischer, do Substack, Warriors e Lakers seriam os favoritos. Porém, o Nuggets pode entrar na disputa pelo jogador do Celtics na NBA, após as notícias de que Valanciunas deve deixar o elenco.

Valanciunas chegou ao Nuggets para ser o pivô reserva de Nikola Jokic na temporada 2025/26 da NBA. A equipe conseguiu o experiente pivô em troca com o Sacramento Kings. No entanto, o lituano teria recebido uma proposta de US$12 milhões por três temporadas do Panathinaikos. Assim, ele viajou a Grécia para assinar o acordo, enquanto espera uma liberação de seu contrato na liga dos EUA. O problema é que a direção de Denver tem de liberar, caso queira deixar a liga.

Isso porque as regras da FIBA não permitem que um jogador assine tendo contrato na NBA.

Portanto, caso o Nuggets aceite, Horford vira opção imediata na agência livre da NBA. Vale lembrar que a equipe abriu espaço para uma mid-level inteira, no valor de US$14.1 milhões, após trocar Michael Porter Jr. Assim, poderia usar para fechar acordo com o ex-jogador do Celtics.

Por fim, na última temporada da NBA, Horford obteve médias de 9.0 pontos, 6.2 rebotes e acertou 36.3% de três em cerca de 27 minutos nos 60 jogos pelo Celtics.

