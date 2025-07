Chris Paul vai se aposentar ao final da próxima temporada na NBA

O veterano Chris Paul revelou que a próxima temporada será a sua última na NBA. Aos 40 anos, o armador confirmou, durante entrevista para a jornalista Jemele Hill, que vai se aposentar do basquete ao final da campanha. Portanto, o jogador se despedirá das quadras no ano que vem.

A temporada derradeira de Paul será a 21ª na NBA. Quarta escolha do recrutamento de 2005, o armador já disputou 1.354 jogos na liga. Suas médias são 17 pontos, 9,2 assistências e dois roubos de bola. Como esperado (por conta da idade), as últimas duas campanhas são as piores dele na liga. Em 2024/25, por exemplo, alcançou 8,8 pontos e 7,4 assistências. Porém, mostrou vitalidade física ao disputar todos os 82 jogos da campanha.

Até 2011, ele defendeu o New Orleans Pelicans. Depois foram mais seis anos no Los Angeles Clippers. Então, de 2017 para cá, o veterano passou por cinco equipes: Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors e San Antonio Spurs

Doze vezes All-Star, Paul ainda coleciona 11 seleções para os times ideais da NBA e nove para os quintetos defensivos. O armador ainda liderou a liga em roubos de bola por seis temporadas e em assistências por outras cinco. Pela seleção dos EUA, Paul conquistou duas medalhas de ouro olímpicas (2008 e 2012). Desse modo, o craque foi eleito um dos 75 melhores jogadores da história da NBA.

Apesar do sucesso em quadra, Chris Paul ainda não foi campeão da NBA, e a próxima temporada será a sua última chance de ganhar o anel de campeão. Hoje, o armador é agente livre irrestrito, ou seja, poderá assinar com qualquer time. A princípio, o veterano deseja ficar perto da família. Aliás, a esposa e os dois filhos do armador (um menino de 15 anos e uma menina de 12) moram em Los Angeles. Por isso, um retorno ao Clippers ou ao Suns (o voo de Phoenix para a cidade da Califórnia dura pouco mais de uma hora) é um dos cenários mais prováveis.

“É uma situação difícil, mas as coisas poderiam ser muito piores. Ainda consigo jogar basquete. Assim como qualquer pai, definitivamente sinto falta dos meus filhos e da minha esposa”, afirmou o craque, sobre a distância que o separou de sua família, em 2024/25.

No entanto, Paul deixou claro, nos últimos dias, que pretende ser titular em sua temporada final na NBA. Em Los Angeles ou em Phoenix, essa situação é improvável. Afinal, James Harden e Devin Booker deverão ser os armadores principais de suas equipes.

Mas, um terceiro time interessado pode satisfazer o desejo do veterano: o Milwaukee Bucks. Hoje, a equipe de Giannis Antetokounmpo não tem um armador de ofício no elenco. Além disso, a recente dispensa de Damian Lillard pode favorecer um possível acordo entre Bucks e Paul.

O armador, portanto, avalia o que será mais importante, no fim das contas: estar perto da família ou ser titular. Assim, nos próximos dias, Chris Paul deverá decidir o seu destino na temporada de despedida da NBA.

