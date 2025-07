Cooper Flagg revela qual é o melhor time da NBA

O Dallas Mavericks ganhou um reforço especial para o time na NBA em 2025/26: o fenômeno Cooper Flagg. Após brilhar em seu único ano na NCAA, o ala de Duke foi recrutado pelo Mavs na primeira escolha do Draft. Desse modo, a equipe conseguiu uma reposição à altura para o antigo astro da franquia, o esloveno Luka Doncic.

Com Flagg, o Mavericks terá um time titular de alto nível. O jovem de 18 anos, afinal, vai jogar ao lado de Anthony Davis e Klay Thompson, equanto Kyrie Irving se recupera de uma grave lesão para tentar voltar à tempo dos playoffs. O Mavs, assim, deve brigar pelas primeiras posição do Oeste.

Flagg, no entanto, não acredita que o Mavericks é o melhor time da NBA. Em entrevista ao The Athletic, o ala cravou que o Oklahoma City Thunder é quem ocupa o posto. Desta forma, acredita que um possível duelo contra a franquia será o mais difícil em sua temporada de estreia na liga.

“O Thunder como um todo é um time muito difícil. Afinal, é uma equipe jovem, que tem boas peças. Então, vai ser um time difícil de vencer na NBA”, apontou Flagg.

A escolha de Cooper Flagg para melhor time da NBA é justa. O Thunder, afinal, é o atual campeão da liga e teve a melhor campanha da temporada passada. Além disso, o elenco acumula grandes jogadores. O atual MVP Shai Gilgeous-Alexander é o grande destaque. Além dele, a equipe conta com Jalen Williams, Alex Caruso, Lu Dort, Chet Holmgren e reservas de alto nível.

Apesar da opinião em relação ao time do Thunder, Flagg também vê o Mavericks entre os melhores da NBA. Com Irving, Davis e companhia, o projeto de Duke acredita que Dallas tem atletas versáteis e talentosos. Desse modo, está animado para estrear com a equipe na temporada 2025/26.

“Vir para Dallas é uma bênção. Sou muito grato por estar na situação em que estou. Então, eu tenho de aproveitar tudo isso, tentar ser o melhor que posso e vencer no mais alto nível. Acho que sou versátil, um cara que faz muitas coisas em quadra. Olhando para o nosso time, penso que podemos jogar um basquete sem posições, com muitos atletas que podem fazer várias coisas na NBA”, disse Cooper Flagg.

