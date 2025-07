Troca de Kevin Durant é a maior da história da NBA

Desde a noite de quarta-feira, vários jornalistas especularam sobre uma negociação histórica. Ela poderia envolver sete times, mas nem todos os nomes eram conhecidos. Até então, tudo era um rumor. Entre as poucas coisas que vazaram, uma delas é que a troca de Kevin Durant para o Houston Rockets teria uma expansão jamais vista na NBA.

De fato, foi. A troca que mandou Kevin Durant ao Rockets conta ainda com Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, além do Phoenix Suns. Até então, o maior negócio que a NBA já tinha visto foi na offseason de 2024, quando Klay Thompson foi para o Dallas Mavericks com seis equipes.

Havia o rumor de que a troca poderia contar com muitos jogadores, mas o certo era que vários deles já haviam sido noticiados desde o Draft da NBA. Entre as especulações, por exemplo, estava a ida de Cam Whitmore (Rockets) e/ou Nick Richards (Suns) para o Lakers. No entanto, com a volta de Jaxson Hayes paa o time de Los Angeles, além de a equipe fechar com Deandre Ayton, Richards não deve chegar.

Whitmore, por outro lado, pode ir em troca separada daquela de Durant e reforçar o Lakers. De acordo com rumores, Dalton Knecht chegaria ao Rockets.

Então, a troca de Kevin Durant para o Rockets movimentou outros cinco times na NBA, além do Suns.

Hawks recebe

Nickeil Alexander-Walker (via Timberwolves)

Direito de inverter escolha de segunda rodada no Draft de 2031 (via Rockets)

Valor em dinheiro (via Rockets)

Trade player exception (via Rockets por Clint Capela)

Nets recebe

Escolhas de segunda rodada de 2026 e 2030 (via Rockets)

Warriors recebe

Direitos de Alex Toohey (via Suns) e Jahmai Mashack (via Rockets)

Rockets recebe

Kevin Durant (via Suns) e Clint Capela (via Hawks)

Lakers recebe

Direitos de Adou Thiero (via Nets)

Timberwolves recebe

Direitos de Rocco Zikarsky (via Lakers)

Escolhas de segunda rodada nos Drafts de 2026 e 2032 (via Rockets, via Suns)

Valor em dinheiro (via Lakers)

Trade Player Exception (via Hawks por Alexander-Walker)

Suns recebe

Jalen Green e Dillon Brooks (via Rockets)

Direitos de Khamam Maluach (via Rockets), Rasheer Fleming (via Timberwolves), Kobe Brea (via Warriors)

Escolhas de segunda rodada de 2026 e 2032 (via Rockets)

Maior troca da história da NBA

Apesar de não ter nomes novos na troca (todos já foram noticiados antes), trata-se da maior da história da NBA. São sete times, 12 jogadores e quatro escolhas futuras de segunda rodada.

Havia a expectativa de Dorian Finney-Smith, indo do Lakers para o Rockets, entrar como troca em sign and trade na NBA. Ou seja, ele assinaria um novo acordo e, depois, iria para Houston. No entanto, ele fechou sem a presença de seu antigo time.

Outras trocas devem acontecer nos próximos dias entre alguns dos times, mas de forma separada.

