Nikola Jokic supera Magic Johnson em triplos-duplos na NBA

Atual MVP da NBA, o astro Nikola Jokic ultrapassou o lendário Magic Johnson em triplos-duplos na liga. Nessa quinta-feira (5), o pivô do Denver Nuggets fez uma grande atuação diante do Cleveland Cavaliers. No entanto, o time do Colorado perdeu o duelo por 126 a 114.

Em 38 minutos em quadra, o jogador sérvio fez 27 pontos, 20 rebotes e 11 assistências. Desse modo, ele alcançou o nono triplo-duplo na temporada. Assim, Nikola Jokic superou Magic Johnson. Afinal, o camisa 15 do Nuggets tem 139 triplos-duplos na NBA. O eterno ídolo do Los Angeles Lakers, por sua vez, conseguiu 138.

Companheiro de Jokic em Denver, Russell Westbrook é o dono do recorde de triplos-duplos da liga, com 200. Na sequência aparece outra lenda da NBA, Oscar Robertson, com 181. Agora, o pivô do Nuggets é o terceiro da lista. Além disso, o sérvio é apenas um dos seis jogadores na história com pelo menos 100 triplos-duplos na carreira. LeBron James (118) e Jason Kidd (107) fecham o seleto grupo.

Certamente, Jokic deve ampliar a estatística. Isso porque ele caminha para a melhor temporada da carreira. Em 17 jogos, o craque do Nuggets tem médias de 29,6 pontos, 13,2 rebotes e 10,7 assistências. Se continuar assim, o pivô de 29 anos se tornaria apenas o terceiro na história da NBA com média de triplo-duplo em uma campanha. Os outros são justamente Westbrook (quatro vezes) e Robertson (uma vez).

Embora Nikola Jokic quebre recordes, o Nuggets faz uma campanha abaixo do esperado. Até o momento, o time de Denver tem 11 vitórias em 20 jogos. Dessa forma ocupa a oitava colocação na Conferência Oeste. Ou seja, está na zona de play-in.

Graças ao desempenho fabuloso em quadra, Jokic apareceu no topo da última corrida para o MVP da temporada. Jayson Tatum (Boston Celtics), Anthony Davis (Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) fecham o top 5. Portanto, Nikola Jokic já desponta como favorito à conquista do quarto prêmio de jogador mais valioso da liga.

Confira a lista dos dez jogadores com mais triplos duplos na história da NBA:

1. Russell Westbrook – 200

2. Oscar Robertson – 181

3. Nikola Jokic – 139

4. Magic Johnson – 138

5. LeBron James – 118

6. Jason Kidd – 107

7. Wilt Chamberlain, Luka Doncic e James Harden – 78 cada

10. Domantas Sabonis – 62

