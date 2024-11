Técnico do Nuggets acusa jogadores de serem “carregados” por Nikola Jokic

A derrota para o Dallas Mavericks, na quinta-feira (22), não caiu bem para Michael Malone. Isso porque, o técnico do Denver Nuggets criticou a atuação de seus jogadores de apoio e afirmou que os atletas relaxaram por conta da volta de Nikola Jokic. A declaração pode ter gerado resultados. Afinal, o time superou o Los Angeles Lakers, no sábado, em grande virada.

“Acho que muitos caras relaxaram porque o Nikola [Jokic] está de volta”, disse Malone, segundo Jake Shapiro. “Eles esperaram que o Superman resolvesse tudo, e isso não é justo. Faça o seu próprio trabalho. Todo mundo tem que fazer sua parte. Nikola mostrou mais uma vez por que ele é o melhor jogador do mundo. Fica uma semana fora do basquete, três jogos, e volta com um triplo-duplo”.

De fato, a derrota do Denver Nuggets contra o Dallas Mavericks foi uma surpresa, principalmente por conta da ausência do astro da equipe adversária, Luka Doncic. Nikola Jokic liderou sua equipe e marcou 33 pontos. Além disso, o pivô deu dez assistências e pegou 17 rebotes.

Apesar da reclamação do técnico Michael Malone, todos os titulares do Nuggets marcaram mais de dez pontos. O sexto homem Russel Westbrook também passou dessa marca.

Se a derrota para o Mavericks irritou o técnico do Denver Nuggets, o triunfo diante do Los Angeles Lakers foi diferente. O comandante elogiou seus jogadores e afirmou que desta vez, todos contribuíram.

“Levamos um dia de cada vez, um quarto de cada vez, e estou muito orgulhoso dos meus jogadores. No terceiro quarto, jogamos o basquete típico do Denver Nuggets. Este é nosso segundo jogo em dois dias; sofremos uma derrota dura para o Mavericks. É difícil vencer fora de casa. Sabendo que os Lakers estão jogando muito bem e que estávamos cansados, nossa motivação e força mental se destacaram. Todos contribuíram, e esta é uma vitória enorme, mas precisamos jogar melhor em casa”.

Além disso, o técnico também voltou a tecer elogios para Nikola Jokic, destacando que o pivô é o melhor jogador que já treinou no Denver Nuggets.

“Tenho a sorte de ter treinado muitos grandes jogadores ao longo dos anos em Denver, mas ter a chance de treinar um dos maiores jogadores de todos os tempos, Nikola Jokić, torna meu trabalho mais fácil todos os dias, assim como meus assistentes. Somos como uma família”.

