Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (17/11/2024)

Bem-vindo à edição de 17 de novembro do DM do Jumper Brasil, o nosso boletim de lesões da NBA. É a sua fonte periódica no site sobre atletas contundidos e desfalques na liga.

Com lesão nas costas, Nic Claxton vira desfalque no Nets

O pivô Nicolas Claxton já voltou a ser ausência no Brooklyn Nets. A equipe anunciou que o jovem atleta sofreu uma lesão na parte inferior das costas durante a semana passada. Ele recebeu uma injeção epidural, a princípio, para aliviar os incômodos no local. O time confirmou que o jogador vai ser reavaliado no próximo fim de semana, mas espera-se que fique afastado por mais tempo.

O técnico Jordi Fernandez revelou que, apesar do afastamento, o quadro não preocupa. “Eu sei que Nic tem um problema e, por isso, lida com dores há algum tempo. Mas isso não nos causa tanto alarde. A única questão é que queremos vê-lo saudável, pois a sua integridade física é a prioridade. E, enquanto isso, os nossos reservas vão assumir o desafio de substitui-lo”, contou o treinador.

Warriors perde De’Anthony Melton por tempo indeterminado

A temporada nem completou um mês, mas De’Anthony Melton já virou desfalque no Golden State Warriors pela segunda vez. A franquia confirmou que ele está fora por tempo indeterminado por causa de uma entorse no joelho. A lesão ocorreu em uma partida contra o Dallas Mavericks. No entanto, como o atleta não teve que sair de quadra, só ficou constatada em exames posteriores.

Melton só participou de seis jogos da temporada do Warriors. O treinador Steve Kerr, apesar disso, admite que suprir a sua ausência é uma missão. “De’Anthony é alguém que visualizamos como o nosso ala-armador titular. Ou seja, é um jogador realmente importante para os nossos planos. Por isso, é uma grande preocupação”, reconheceu.

Retrocesso alonga afastamento de Christian Wood no Lakers

A estreia de Christian Wood na temporada do Los Angeles Lakers não vai acontecer tão cedo. O técnico JJ Redick revelou que o ala-pivô sofreu um retrocesso na recuperação enquanto aumentava o ritmo dos treinos. Ele voltou a sentir dores no joelho e, assim, volta a diminuir a intensidade dos trabalhos para ser reavaliado em um mês.

O veterano passou por uma artroscopia no joelho esquerdo antes da temporada. Foi um procedimento para limpeza de resquícios ósseos que causavam incômodos na região. A expectativa é que estivesse pronto para jogar no início da campanha, mas não foi o que aconteceu. Agora, a aposta geral é que Wood pode não jogar em 2024.

Trae Young revela tratar tendinite ao longo da temporada

O Atlanta Hawks contou com Trae Young em 12 dos 13 jogos da temporada. Mas a única ausência é motivo para uma preocupação crescente dentro da organização. O armador revelou que está em tratamento de uma tendinite no tendão de Aquiles direito. Esse é um problema que nem sempre lhe afeta e, como resultado, se torna (ainda) mais duro de monitorar. Ele só sabe garantir, então, que a tendinite está lá.

“Isso tem sido um problema sem muita lógica, digamos assim, em minha temporada. Eu comecei a sentir um pouco de incômodo nos últimos jogos, mas não é algo regular. Tudo depende de como acordo ou treino. Então, as minhas ausências são mais uma precaução do que uma lesão em si. Às vezes, vou ter que enfrentar as dores e jogar”, admitiu o craque de Atlanta.

Young registra médias de 23,4 pontos e 11,3 assistências em 12 jogos na temporada. Apesar dos números robustos, o astro está bem descalibrado nos arremessos: acertou menos de 39% das suas tentativas de quadra.

Em transição

– O armador Collin Gillespie, para começar, vai ser desfalque no Phoenix Suns por um mês no mínimo. Ele sofreu uma fratura no tornozelo direito e, assim, vai ser reavaliado pelos médicos do time em quatro semanas.

– Enquanto isso, o Nets aguarda o retorno de Bojan Bogdanovic antes do fim do ano. O treinador Jordi Fernandez confirmou que o ala croata já está de volta às quadras e caminha para voltar aos treinos coletivos em algumas semanas.

– Rui Hachimura, por sua vez, foi ausência nas duas últimas partidas do Lakers. O time não divulgou detalhes sobre o quadro, mas sabe-se que o ala-pivô trata uma entorse no tornozelo direito. O japonês não tem prazo para retorno.

– Mas que tal fecharmos o DM de 17/11 com uma boa notícia sobre as lesões na NBA? O ala-armador CJ McCollum voltou a participar de atividades coletivas no New Orleans Pelicans, então se aproxima da volta à equipe.

