Jogos com Stephen Curry e Warriors lideram audiência da NBA

A audiência da NBA tem enfrentado uma leve queda nos EUA, mas não quando o Golden State Warriors de Stephen Curry está em quadra. Os grandes jogos da temporada 2024/25 que tem envolvido o armador, tem tido bons números e são os mais assistidos da liga atualmente. O camisa 30 e o bom começo da franquia de San Francisco tem sido, acima de tudo, uma tendência.

Isso começa com o primeiro duelo entre a franquia e o Boston Celtics há algumas semanas. Curry e o Golden State visitaram o atual campeão da liga em pleno TD Garden. A partida teve uma audiência média de 2.14 milhões nos EUA. Essa foi a maior marca de toda a liga desde a semana inaugural da campanha, no fim de outubro.

Além de uma pequena reedição das finais de dois anos atrás, com dois dos times mais populares da NBA, o momento de ambos justificava a expectativa. Na ocasião, Boston tinha sete vitórias nos primeiros oito jogos da temporada. Enquanto isso, o Warriors tinha seis triunfos em sete partidas, e alcançou a sétima, derrubando o Celtics por 118 a 112. Curry flertou com o triplo-duplo, anotando 27 pontos, nove assistências, sete rebotes e quatro roubos.

Depois disso, uma nova super audiência na noite de abertura da Copa da NBA. Golden State Warriors x Dallas Mavericks reuniram os mesmos 2.14 milhões em média de audiência.

É justo dizer que o torneio e seu início na última terça-feira (12), também foi importante para isso. Por exemplo, o duelo entre New York Knicks e Philadelphia 76ers no retorno de Joel Embiid, teve uma audiência média de 1.71 milhão. Um aumento de 58% em relação ao primeiro jogo da rodada dupla de abertura do ano passado na TNT, que foi entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs.

No caso do duelo entre Golden State e Dallas, o aumento foi de 84% em relação ao segundo jogo da rodada dupla de 2023, entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Por fim, o canal TNT registrou um aumento geral de 71% em relação ao ano passado na rodada inaugural do torneio.

Mas não descarte os méritos de Golden State. Afinal, o jogo marcou o reencontro entre Klay Thompson, agora no Mavericks, com a franquia em que jogou por toda a carreira na NBA. Um final de jogo animado com outro enorme ato de Stephen Curry para uma nova vitória do Warriors na NBA. Na ocasião, o armador anotou 37 pontos, nove assistências, seis rebotes e dois tocos. Isso inclui, aliás, os últimos 12 pontos do time no triunfo.

No entanto, não tem sido a realidade geral da NBA nos seus principais canais nacionais nos EUA. Se o cenário é de crescimento ao redor de todo o mundo, como no Brasil, a audiência em seu país de origem enfrentou uma queda notável nas primeiras semanas de 2024/25.

Para se ter uma noção, a ESPN registra uma média de 1.31 milhão em audiência até aqui. Uma queda de 28% em relação ao mesmo período em 2023/24. Por fim, a queda da TNT é um pouco menor, impulsionada pelos jogos citados do Warriors e rodadas de Copa da NBA. Mas ela ainda existe e é de 3%, com uma média geral de 1.8 milhão.

Mas não há dúvida de que um super astro como Curry em uma franquia super popular como o Warriors, fazem diferença na conta final.

