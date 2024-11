Stephen Curry decide e Warriors vence Mavericks

Na noite do retorno de Klay Thompson ao Chase Center, Stephen Curry brilhou e o Golden State Warriors venceu o Dallas Mavericks por 120 a 117. Em um dos melhores jogos da temporada, o confronto teve alternâncias de liderança, um ambiente quente e barulhento e um final eletrizante. Além disso, a rodada desta terça-feira (12) marcou a abertura da Copa NBA com outras sete partidas.

Golden State consegue sua nona vitória em 11 jogos na campanha até aqui. Um empate triplo com Phoenix Suns e Oklahoma City Thunder na liderança do Oeste, mas com a vantagem do confronto direto (venceu OKC). Então, a equipe lidera o Oeste no desempate. A equipe só volta as quadras na sexta-feira (15), em outro duelo pela Copa da NBA com o Memphis Grizzlies. O time lidera sua chave no torneio.

Dallas, por outro lado, sofre sua terceira derrota seguida e vive momento de instabilidade. Assim, a equipe volta para um aproveitamento inferior a 50%, com cinco vitórias em 11 jogos. Com isso, a franquia texana está em 11° no Oeste, fora da zona de play-in. A equipe retorna as quadras na próxima quinta-feira (14), em duelo com o Utah Jazz, fora de casa. O jogo não é válido pela Copa da NBA.

Então, sem mais delongas, confira como foi a vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Mavericks de Luka Doncic, na noite de retorno de Klay Thompson à San Francisco.

As lendas lideram o caminho do Warriors

Desde que o jogo começou, era perceptível que o clima era diferente no Chase Center. As homenagem para Thompson foram lindas desde o princípio. Mas a torcida estava quente, e tornou o clima muito divertido em meio ao início da Copa da NBA. Isso impulsionou o Warriors, sobretudo, na defesa. Draymond Green começou muito ativo dos dois lados da quadra e Stephen Curry marcou 12 pontos iniciais.

Mas uma realidade se apresentou ainda no segundo quarto. Afinal, o Warriors sofreu demais nos momentos em que Curry e Green iam para o banco de reservas. Dallas se recolocou no jogo com sua segunda unidade e também com um Luka Doncic quente e assertivo nos ataque ao aro. Uma vantagem que chegou a ser de 11 pontos, se tornou um déficit de 11, um pouco diminuído no fim do período.

O melhor momento do time na partida, porém, veio depois do intervalo. Buddy Hield, De’Anthony Melton, Jonathan Kuminga e muitos outros se juntaram a festa coletiva do ataque da equipe no terceiro quarto. Foram 36 pontos, com dez assistências para 14 conversões e cinco bolas de três. Além disso, muita fisicalidade na defesa para conter o ataque rival. Mas novamente, o fim do quarto sem Curry e Green, foi difícil. Dallas se manteve vivo.

E o último quarto pareceu ainda pior. Steve Kerr segurou Curry no banco por algum tempo, enquanto suas várias rotações não funcionavam ofensivamente. Enquanto isso, Klay Thompson e Kyrie Irving produziam.

Mas no fim, Stephen Curry e Draymond Green voltaram e salvaram o dia. O ala-pivô teve posses defensivas fantásticas contra Daniel Gafford. Enquanto isso, o camisa 30 emendou uma sequência de dez pontos seguidos para virar o jogo e dar a vitória ao Warriors.

Mavericks sofre para fechar, de novo

Dallas teve seus momentos ao longo da partida. A equipe reagiu rapidamente a um começo menos intenso que o rival, se colocou no jogo e chegou a liderar por mais de dez pontos antes do intervalo. O banco de reservas, enfim, se mostrou um pouco mais funcional. Thompson estava quente e motivado desde o começo, em seu retorno a antiga casa. E principalmente, Luka Doncic estava fazendo boas escolhas tanto na pontuação quanto na criação no ataque.

Mas o segundo tempo foi um pouco abaixo, salvo a sequência entre o começo e o meio do último quarto. A defesa não conseguiu responder ao ritmo coletivo e intenso que o ataque rival pregou no terceiro quarto. Aliás, a resposta só veio quando Stephen Curry foi para o banco, quando o Mavericks enfim conseguiu quebrar um pouco do ritmo e se aproximar do Warriors.

Doncic era quente até ali, seus sete pontos no terceiro período foram vitais para manter o time vivo na partida. No entanto, ele não conseguiu pontuar uma vez sequer no último período. O esloveno chegou com 31 pontos aos últimos doze arremessos, e só deu três chutes no período final, errando todos. A reação e até uma virada após perder o terceiro quarto por muito, vieram com Klay Thompson, Kyrie Irving e os pivôs.

O camisa 77 foi dobrado de forma consistente no último período, e até criou alguns bons arremessos aos companheiros, mas forçou um pouco demais no fim. O Mavericks até reviveu no jogo com uma bola tripla de Quentin Grimes, mas não conseguiu impedir a vitória do Warriors de Stephen Curry. Foi a quinta derrota em seis partidas que chegaram ao Clutch Time em 2024/25.

(5-6) Dallas Mavericks 117 x 120 Golden State Warriors (9-2)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 31 8 6 3 0 Klay Thompson 22 4 3 0 0 Kyrie Irving 21 3 6 0 0 Daniel Gafford 15 6 2 0 0 Dereck Lively II 12 8 2 0 1

Três pontos: 11-34; Thompson: 6-12

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 37 6 9 1 2 Jonathan Kuminga 16 5 1 1 0 De’Anthony Melton 14 4 4 1 0 Buddy Hield 14 1 0 2 0 Draymond Green 11 7 6 3 2

Três pontos: 14-41; Curry: 5-12

Leia mais!

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Mavericks de Luka Doncic, no retorno de Klay Thompson, a rodada dessa terça-feira (12) contou com outros sete jogos.

(5-7) Atlanta Hawks 117 x 116 Boston Celtics (9-3)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Dyson Daniels 28 3 7 6 0 Jalen Johnson 18 13 10 3 1 Larry Nance Jr. 19 2 2 1 1 Clint Capela 18 9 1 2 0 Onyeka Okongwu 15 6 2 0 0

Três pontos: 10-32; Nance: 5-6

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 37 5 2 1 0 Derrick White 31 6 5 1 0 Jayson Tatum 20 6 8 1 2 Jrue Holiday 8 3 7 0 0 Al Horford 8 4 2 0 0

Três pontos: 18-45; White: 7-12

(4-7) Charlotte Hornets 89 x 114 Orlando Magic (6-6)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 35 6 7 0 0 Moussa Diabate 12 15 2 1 3 Grant Williams 15 4 1 2 0 Brandon Miller 8 3 7 2 0 Cody Martin 8 3 0 1 0

Três pontos: 13-38; Ball: 6-14

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 32 8 5 3 0 Mo Wagner 18 5 1 2 0 Jalen Suggs 17 4 4 2 1 Goga Bitadze 9 2 2 0 1 Anthony Black 8 5 3 0 2

Três pontos: 13-44; Suggs: 3-5

(4-6) Miami Heat 121 x 123 Detroit Pistons (5-7)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 40 5 8 4 0 Bam Adebayo 20 12 3 0 1 Duncan Robinson 14 6 3 4 0 Jaime Jaquez Jr. 14 5 3 2 0 Haywood Higsmith 9 5 1 3 1

Três pontos: 17-45; Herro: 10-17

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 21 7 9 0 2 Malik Beasley 21 5 1 1 0 Jaden Ivey 19 9 7 1 0 Tobias Harris 18 7 4 1 0 Isaiah Stewart 13 10 1 1 0

Três pontos: 13-36; Beasley: 5-11

(5-5) New York Knicks 111 x 99 Philadelphia 76ers (2-8)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 24 6 2 1 1 Karl-Anthony Towns 21 13 6 1 1 Jalen Brunson 18 3 5 1 0 Josh Hart 14 12 10 1 1 Miles McBride 15 3 2 2 0

Três pontos: 9-31; McBride: 3-4

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 29 10 3 3 1 Jared McCain 23 3 2 0 0 Caleb Martin 17 2 3 4 0 Joel Embiid 13 3 5 0 1 Kelly Oubre Jr. 5 6 1 0 2

Três pontos: 14-42; George: 7-11

(2-10) Toronto Raptors 85 x 99 Milwaukee Bucks (3-8)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Gradey Dick 32 5 3 1 0 Bruno Fernando 8 13 2 0 2 Jakob Poeltl 13 8 1 3 2 Chris Boucher 12 5 0 0 0 Ochai Agbaji 8 7 1 2 1

Três pontos: 9-25; Dick: 4-10

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 23 4 7 0 4 Bobby Portis 17 8 0 0 0 Brook Lopez 13 7 3 2 3 Ryan Rollins 12 5 3 5 0 AJ Green 12 5 3 2 0

Três pontos: 16-56; Rollins: 4-7

(9-2) Phoenix Suns 120 x 112 Utah Jazz (2-8)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 31 2 4 2 2 Bradley Beal 24 3 4 2 1 Mason Plumlee 15 14 2 0 1 Grayson Allen 15 1 0 0 0 Oso Ighodaro 6 12 0 0 2

Três pontos: 18-39; Booker: 5-9

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 29 10 4 3 1 Kyle Filipowski 18 6 2 0 2 Lauri Markkanen 17 2 5 0 0 Jordan Clarkson 16 5 8 2 0 Collin Sexton 15 5 3 1 0

Três pontos: 15-38; Clarkson: 4-9

(6-5) Minnesota Timberwolves 108 x 122 Portland Trail Blazers (4-8)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Naz Reid 28 6 1 1 0 Anthony Edwards 26 0 3 2 1 Jaden McDaniels 17 6 2 2 2 Julius Randle 11 6 2 0 0 Rudy Gobert 9 8 4 1 1

Três pontos: 13-35; Reid: 4-8

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jerami Grant 21 2 8 0 0 Robert Williams 19 9 3 3 3 Deni Avdija 17 4 5 1 1 Shaedon Sharpe 17 3 3 3 0 Toumani Camara 14 4 3 2 0

Três pontos: 18-32; Camara: 4-5

