Jason Kidd se torna acionista de clube da Premier League

O técnico do Dallas Mavericks, Jason Kidd, decidiu apostar na Premier League. O ex-jogador se tornou um dos acionistas do Everton Football Clube, time da principal divisão do futebol na Inglaterra. Ele se juntou à Roundhouse Capital Holdings, que faz parte do The Fridkin Group.

“É uma honra de me juntar como acionista do Everton em um momento tão importante. Temos um novo estádio a caminho e um futuro promissor pela frente. É um ótimo momento para embarcar nesse projeto”, disse Jason Kidd.

O investimento de Kidd feito pela ação do time da Premier League não foi relevado. No entanto, em dezembro de 2024, a Roundhouse adquiriu 94.1% do clube após investir £400 milhões. Assim, o técnico do Mavericks deve ter contribuição nesta fatia.

O ex-jogador se junta ao time da Premier League em um momento importante. Isso porque, o Everton investiu £800 milhões para construção de um novo estádio, localizado em Bramley-Moore Dock, na região portuária de Liverpool. O novo estádio, aliás, terá capacidade para 52.888 fãs. A estreia da nova casa, assim, está prevista para 2025/26.

Com o Everton em 13º lugar na Premier League, Jason Kidd é visto como um aliado poderoso para o futuro do clube. Afinal, o grupo de acionistas espera melhorar os resultados do time nos próximos anos. Desse modo, com um nome vitorioso na NBA, existe a aposta de que eles possam acelerar o processo.

“Como um dos maiores jogadores da história da NBA e um técnico de sucesso, seu espírito vencedor será um recurso valioso para o Everton. Jason Kidd é um líder respeitado e um nome conhecido por muitas fãs de esportes. Então, trará um estilo mais profundo sobre desempenho de alto nível”, disse Marc Watts, presidente executivo do Everton.

Por fim, Kidd não é o único nome ligado à NBA a investir na Premier League. Em 2011, LeBron James se tornou acionista do Liverpool, maior rival do Everton. Enquanto isso, grandes astros da liga costumam investir no futebol dos EUA. Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo, por exemplo, tem ligações com times da MLS, bem como James Harden e Russell Westbrook.

