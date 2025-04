Evan Mobley é eleito melhor defensor da NBA

O ala-pivô Evan Mobley foi eleito o melhor defensor da NBA em 2024/25. O astro do Cleveland Cavaliers conquistou o prêmio pela primeira vez em seu quarto ano na liga. Então, ele superou os finalistas Draymond Green, do Golden State Warriors, e Dyson Daniels, do Atlanta Hawks.

O anúncio do prêmio a Mobley foi feito nesta quinta-feira (24) pela NBA. Ele alcançou 35 dos 100 votos para primeiro lugar. Assim, ficou com 285 pontos. Daniels, enquanto isso, ficou em segundo, com 197 pontos (25 votos para primeiro lugar). Por fim, Green ficou em terceiro, com 154 (15).

Além deles, Lu Dort (11), Amen Thompson (9) e Ivica Zubac (4) também receberam votos para primeiro lugar.

Desde que chegou à NBA, Mobley já era um defensor de destaque. Em seu segundo ano, por exemplo, ficou em terceiro na votação, com oito votos para primeiro lugar. Porém, perdeu para Jaren Jackson Jr., do Memphis Grizzlies.

Em 2024/25, o impacto de Mobley como defensor foi ainda maior. Com médias de 9.3 rebotes, 1.6 toco e 0.9 roubo, ele colocou o Cavaliers como a oitava melhor defesa da liga. O time, ademais, ficou na mesma posição em pontos no garrafão, com 47.2 por jogo.

O desempenho de Evan Mobley como defensor, assim, transformou o Cavaliers na NBA. Isso porque, o time saltou da quarta melhor campanha do Leste em 2023/24 (48-34) para a melhor em 2024/25 (64-18).

Apesar da conquista, Mobley demorou para ser citado como favorito ao Defensor do Ano na NBA. De início, o mais cotado era Victor Wembanyama. No entanto, o francês se lesionou e não conseguiu atingir os 65 jogos necessários para concorrer ao troféu. O mesmo aconteceu com Anthony Davis, que ficou mais de um mês fora no Dallas Mavericks.

No fim, Mobley concorreu diretamente com Draymond Green e Dyson Daniels pelo prêmio na NBA. No entanto, a diferença de campanha entre Cavaliers, Hawks e Warriors foi decisiva para premiar o ala-pivô de Cleveland.

Com o prêmio, Mobley é nome certo nos times ideias de defesa da NBA. Assim, ele deve repetir o feito de 2022/23, quando fez parte da primeira seleção defensiva da temporada.

Por fim, o prêmio de Defensor do Ano coroa um grande ano de Mobley na NBA. Além da contribuição defensiva, o ala-pivô se consolidou como uma estrela ao ser eleito para o All-Star Game. Em 71 jogos, ele teve médias de 18.5 pontos, 9.3 rebotes, 3.2 assistências, 1.6 toco e 0.9 roubo.

