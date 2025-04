Anthony Edwards admite confusão com defesa do Lakers

As coisas foram bem diferentes entre o primeiro e o segundo jogo entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers nos playoffs da NBA. Enquanto a defesa angelina foi péssima na partida inaugural, permitindo 21 bolas de três para o Timberwolves, as coisas mudaram para o embate seguinte. E Anthony Edwards admitiu que ficou confuso com a defesa do Lakers na última partida.

“Todas as vezes que eu peguei a bola, eles ficaram em zona”, admitiu o craque. “Foi bem confuso às vezes, mas vamos assistir o jogo e nos prepararmos”. Dessa vez, Minnesota arremessou apenas 39.7% de quadra, com 20% de três – só cinco arremessos. Edwards em específico acertou dez de suas 22 tentativas.

“Essa foi a primeira vez que eu vi essa defesa. Toda vez que eu pegava a bola, eles entraram em zona. Sempre que nossos caras cortavam pra dentro, eles continuavam me marcando. Preciso, então, ser capaz de ler isso durante o jogo”.

Publicidade

Os 85 pontos marcados pela equipe, aliás, foram a pior performance de toda a temporada. Isso evidencia a adaptação de JJ Redick, criticado após a defesa bastante ruim do Lakers no jogo 1. Lá, o time permitiu que o Timberwolves fizesse 21 de 42 tentativas de três pontos. De acordo com dados oficiais da liga, 27 desses arremessos foram “livres”.

Leia mais!

No ataque, as coisas também funcionaram para o Lakers. Luka Doncic marcou 31 pontos, com 12 rebotes e nove assistências, enquanto LeBron James teve 21 pontos e 11 rebotes. Pelo lado do Timberwolves, então, foram 27 para Julius Randle e 25 para Edwards.

Publicidade

Não é incomum que séries de playoffs tenham o ritmo “trocado” com frequência. Afinal, com só um oponente em mente para se preparar os técnicos conseguem pensar em novas rotações e táticas para neutralizar os adversários. Logo em sua primeira pós-temporada, porém, Redick já consegue mostrar isso, o que deve animar o torcedor do Lakers.

Pelo lado do Timberwolves, é claro que o objetivo é fazer com que a defesa do Lakers não atrapalhe Anthony Edwards tanto assim. Afinal, é o melhor jogador da equipe, e para ter chances, Minnesota precisa dele confortável no jogo. A próxima partida da série é na sexta-feira, e promete bastante.

Publicidade

Provocações

Além das guerras táticas entre os dois técnicos, as trocas de provocações entre os times também têm sido destaque da série. Anthony Edwards chegou a ser multado por xingar torcedores do Lakers, enquanto Doncic alfinetou Rudy Gobert após uma cesta no pivô. O esloveno apontou para o banco do Timberwolves e pediu para que tirassem Gobert, que não seria capaz de marcá-lo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA