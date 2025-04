James Harden: “A sorte não esteve do lado de Kawhi Leonard”

James Harden se habituou a disputar os playoffs sem Kawhi Leonard em sua passagem pelo Los Angeles Clippers. Mas, nesse ano, a história dá sinais de que vai ser diferente. Prova disso foi o segundo jogo da série contra o Denver Nuggets, nessa segunda-feira. Saudável, o ala liderou a vitória dos angelinos anotando 39 pontos. Ele também deu cinco assistências na partida, enquanto só cometeu um desperdício de posse.

“Hoje, a sensação é que Kawhi não errou nada que tentou. A sua capacidade de criação de arremessos é de elite. E, mais do que isso, a postura agressiva com que jogou era o que precisávamos dele. Não importava quem estivesse na marcação, ele encontrava os seus espaços e era cesta. Esse cara é um grandioso jogador de basquete, em síntese”, reverenciou o veterano James Harden.

A precisão de Leonard chamou a atenção mesmo. Afinal, ele converteu 15 dos seus 19 arremessos de quadra e os cinco lances livres que cobrou na noite. Ao mesmo tempo, como defensor, limitou os seus oponentes a duas cestas de quadra em 12 tentativas. Uma atuação impensável para um astro que, nesse mesmo período do ano passado, “arrastava-se” em quadra enfrentando uma inflamação no joelho.

Publicidade

“A sorte não esteve do lado de Kawhi nos últimos anos, mas o homem trabalhava todos os dias. Preparação física, tratamento, fortalecimento muscular, avaliação corretiva. E isso porque ele ama jogar basquete. Todos podem ver que, enquanto está em quadra, ele é matador. Foram tempos difíceis, então estamos bem felizes que esteja saudável agora”, celebrou Harden.

Leia mais sobre Kawhi Leonard

Julgamento

James Harden acompanhou os esforços de Kawhi Leonard também com um sentimento de indignação. Pois, fora da franquia, o ala era alvo de críticas que via como injustas. Torcedores e imprensa, por exemplo, acusavam-no de não querer jogar. Muitos deles questionaram se ele queria mesmo jogar basquete. Era um constante julgamento que mais parecia dedicado a destruir a sua imagem.

Publicidade

“Eu só ouço críticas a Kawhi por aí. É sempre sobre o que ele não consegue fazer, mas as pessoas não dizem que os seus problemas são algo que simplesmente não dá para controlar. É assim que todos os jogadores, aliás, são tratados quando lesionados. Por isso, nós não conseguimos apreciar como Kawhi é ótimo. Mesmo depois de atuações como essa”, acusou o veterano.

Por outros motivos, mas Harden também é um constante alvo de críticas do público e imprensa. É o reflexo de uma sociedade que está mais interessada em julgar do que reconhecer qualidades. “Eu acho que nós temos que conviver com esses comentários negativos, pois é o mundo em que vivemos. Mas, como alguém que está perto dele todos os dias, eu vejo a grandeza de Kawhi”, concluiu.

Publicidade

Nunca mais

A atuação contra o Nuggets, certamente, foi uma lembrança dos melhores momentos de Leonard. Daquele jogador que levou San Antonio Spurs e Toronto Raptors a títulos da NBA na década passada. Dá para contar com essa versão do ala em quadra? O próprio ala não aposta nisso. Ele se esforça para que seja possível, mas, depois de tantas lesões, sente que já não é mais o mesmo.

“Todos que sabem como é difícil jogar nessa liga e voltar de uma lesão entendem o que eu passei. Sei que nunca mais vou jogar como antes. Poderia estar atuando melhor ou pior, mas isso não importa. Estou focado no momento, antes de tudo. Vivo o que está diante dos meus olhos. Jogo duro, me divirto, pois, se for assim, posso viver com os resultados sem peso na consciência”, desabafou o astro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA