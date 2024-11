Kawhi Leonard: “A NBA está horrível, enquanto espera minha volta”

A volta de Kawhi Leonard é esperada para a temporada 2024/25 da NBA. Embora não tenha uma data certa, o retorno é aguardado principal pelo Los Angeles Clippers. Afinal, a equipe acredita que pode lutar pela Conferência Oeste com ele e James Harden. Principalmente, por conta do início com 12 vitórias e nove derrotas.

Kawhi Leonard, porém, não acha que é só o Clippers que espera por sua volta na NBA. Apesar de não ser um jogador de fortes declarações ou presença extra-quadra, ele parece mandou uma mensagem interessante a Patrick Beverley. Durante seu podcast, o armador revelou que o ala de Los Angeles o enviou um texto dizendo: “a liga está horrível, enquanto esperam o meu retorno”.

O astro do Clippers está afastado das quadras por causa de um inchaço insistente no joelho direito. Foi um problema que surgiu no fim da temporada passada e, como resultado, o limitou nos playoffs. Mas, depois de meses de férias, ele não conseguiu se recuperar. O ala até foi “cortado” da seleção dos EUA para a disputa dos Jogos Olímpicos.

Publicidade

Após um mês de temporada, o retorno ainda não aconteceu. Além disso, não há uma previsão certa. No último relatório de lesões, o Clippers informou que deve acontecer somente após 19 de dezembro. Entretanto, a franquia deve adiar ao máximo sua presença no time, principalmente pensando na pós-temporada.

Leia mais!

No mês passado, inclusive, Shams Charania, da ESPN, disse que a volta de Leonard demoraria meses. A expectativa do Clippers, desse modo, é contar com o atleta 100% saudável após concluída a reabilitação.

Publicidade

“Eu recebi a informação que Kawhi vai ficar afastado da equipe por várias semanas, pois não é tão simples. Não é um problema que se resolve em questão de dias, uma ou duas semanas. Esse time vai ficar um período longo, meses em potencial, sem o seu reforço. Mas a boa notícia é que a organização sente ter um protocolo de ação que vai viabilizar a sua volta definitiva”, contou o jornalista, em outubro.

Enquanto Leonard segue fora, o Clippers é uma das melhores equipes do Oeste. Com 12 vitórias em 21 jogos, o time ocupa a oitava colocação do Oeste e parece caminhar na disputa por uma vaga direta aos playoffs.

O principal responsável por isso é James Harden. Com o companheiro ausente, o armador ampliou seu papel como líder e tem médias de 21.5 pontos, 8.8 assistências e 7.1 rebotes.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA