Analista prevê “temporada de vingança” de Joel Embiid na NBA

O Philadelphia 76ers foi uma das grandes decepções da liga em 2025. A franquia entrou na competição como um dos candidatos ao título, mas “ruiu” em lesões e ficou fora até dos playoffs. Só ganhou 24 partidas e, com isso, passou longe dos playoffs. No entanto, para a próxima campanha, Kendrick Perkins projeta um cenário muito diferente. Ele crê que, para começar, a NBA vai ver uma grande temporada de Joel Embiid.

“Eu aposto que Joel está vindo para uma temporada de vingança. Acho que vai ser um homem determinado com uma missão, pois é assim que deve ser. Ele precisa ter essa mentalidade, bem como Paul George. Afinal, os dois são os atletas sob mais pressão para a próxima temporada. Eles precisam mostrar serviço e ganhar alguma coisa”, cobrou o comentarista da ESPN.

Embiid só disputou 19 jogos do Sixers na última temporada por causa de problemas no joelho esquerdo. Ele rompeu o menisco do mesmo joelho na campanha anterior, passou por cirurgia e voltou no sacrifício para disputar os playoffs. Depois, jogou com a seleção dos EUA nas Olimpíadas de Paris-2024. A recuperação não foi plena e, como resultado, as dores voltaram. Uma explicação plausível, mas que não comove Perkins.

“Ninguém quer ouvir mais desculpas de você, Joel. Tudo o que precisa fazer é entrar em quadra e vencer. Ou seja, fazer o trabalho que se espera de um jogador do seu talento. Sem papo, sem ‘desculpinha’. Não há mais o que conversar, pois é final de conferência ou nada. É o mínimo a se esperar de um trio com você, Paul e Tyrese Maxey”, sentenciou o ex-pivô do Boston Celtics.

Resultados

O histórico de resultados de Joel Embiid na NBA aumenta a cobrança em torno da sua temporada. Antes da campanha passada, o Sixers teve sete participações seguidas nos playoffs. Estiveram entre os três primeiros colocados do Leste por quatro vezes. Nunca chegaram, no entanto, nem às finais de conferência. Perkins, a princípio, vê um cenário perfeito para quebrar esse tabu em 2026.

“O Sixers precisa dar resultados porque tudo está conspirando a seu favor. É claro que o New York Knicks e Cleveland Cavaliers estão lá, mas esses três astros motivados a apagarem a decepção da última campanha não devem temer ninguém. Além disso, eles conseguiram um jovem talento muito atlético em VJ Edgecombe e Jared McCain está de volta. Então, façam algo!”, exclamou o veterano.

A franquia sempre teve explicações para os seus fracassos recentes, em particular, com Embiid. Mas há um momento em que as ações precisam se sobrepor às explicações. “Já cansei de ouvir papo dessa equipe. Cansei das ‘desculpinhas’ de [Daryl] Morey, assim como todos os atletas. É hora de parar de falar e, de fato, fazerem alguma coisa. A bola está contigo, Joel!”, cravou Perkins.

Auge curto

Embiid tem 31 anos e vai disputar a 10a temporada da carreira. Esse recorte sugere o auge de qualquer jogador na NBA, mas o caso do camaronês é um pouco diferente. Ele convive com lesões desde muito jovem e, por isso, o relógio joga (ainda mais) contra a sua longevidade. Para Perkins, essa realidade deve motivar o astro a trabalhar com mais determinação.

“Joel precisa ter senso de urgência porque o auge da sua carreira é diferente de outros jogadores. O seu histórico de lesões, em síntese, encurta a margem de erro. Mas você tem uma chance de ouro na mão. A força desse elenco em uma conferência tão frágil como o Leste não pode resultar em menos do que uma final de conferência. Acabou o drama, pois a gente quer ver do que vocês são feitos”, concluiu o analista.

