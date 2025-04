Jornalista revela “tensão” entre Joel Embiid e 76ers durante temporada

Poucos jogadores resumem a temporada do seu time como Joel Embiid no Philadelphia 76ers. Afinal, mais um ano marcada por lesões do astro ditou os rumos da campanha decepcionante da franquia. A equipe que mais investiu na última offseason amarga a antepenúltima posição do Leste. Mas fica pior. Segundo Shams Charania, da ESPN, o astro esteve em constante rota de colisão com a organização nos últimos meses.

“Um fato para termos em mente antes das férias é que houve tensão entre a direção e Joel ao longo da temporada. A franquia cobrou que ele jogasse em alguns momentos, pois não há como recuperar condicionamento sem ritmo de jogo. Joel recusou porque bateu o pé sobre a necessidade de mais uma cirurgia. Hoje, nós sabemos que ele ganhou essa briga”, revelou o jornalista.

O Sixers anunciou que Embiid estava fora da temporada em fevereiro por causa de uma lesão no joelho esquerdo. O problema, no entanto, data de muito antes. Na temporada passada, ele rompeu o menisco e precisou passar por cirurgia no local. Voltou à equipe antes dos playoffs, mas as suas atuações atestaram que não tinha condições ideais. Por isso, dessa vez, houve uma longa pesquisa para definir o método de tratamento.

“Joel se encontrou com vários profissionais para buscar opções sobre o que fazer. Eles sondaram algumas soluções bem radicais para o seu joelho. Havia a possibilidade, por exemplo, de fazer uma cirurgia que o deixaria fora da próxima temporada inteira. Mas preferiram uma nova artroscopia, que vai deixá-lo em condições de jogo no segundo semestre”, detalhou o conceituado repórter.

Os sinais negativos sobre a disponibilidade de Joel Embiid nessa temporada, a princípio, surgiram rápido no Philadelphia 76ers. O time fez um trabalho especial com o astro na pré-temporada, mas, ainda assim, ele foi desfalque no início da campanha. A sabedoria popular diz que o que começa mal, termina mal. E Charania teme que o próximo ano já esteja caminhando para o mesmo destino.

“Essa vai ser a segunda cirurgia semelhante de Joel em um intervalo de 14 meses. Está claro que, durante a campanha, o seu joelho não deu uma boa resposta. Todos devem buscar opções não só para recolocá-lo em quadra, mas naquele nível em que sabemos que pode atuar. Pois, por enquanto, ninguém sabe qual é a versão dele que vamos ter na temporada que vem”, apontou o jornalista.

A recuperação plena de Embiid é crítica, em particular, pelas pretensões do Sixers. A franquia investiu alto para competir por títulos. Mas, sem o pivô, está provado que isso não é realista. “Na ausência de Joel, esse time passou de um candidato ao título para um material de tank. A ambição de Philadelphia virou só tentar manter uma escolha de draft protegida TOP 6”, completou.

Medalha de ouro

Embiid acabou a última temporada em quadra, jogando, por mais que não estivesse 100%. Então, o que foi que ocorreu no meio do ano passado para que se reapresentasse em piores condições? O Sixers permitiu que o pivô para disputar os Jogos Olímpicos. Ele ganhou a medalha de ouro com a seleção dos EUA, mas perdeu tempo de recuperação e descanso. Para Stephen A. Smith, a franquia cometeu um grande erro ao liberá-lo.

“Eu quero dizer, antes de tudo, que Joel é um talento incrível. Talvez, esse rapaz seja o pivô mais talentoso que já vimos. Não faço ideia do que acontece com a sua questão física, mas Philadelphia não deveria ter permitido que atuasse nas Olimpíadas. Ele já joga pouco, então que jogue pelo seu time”, cravou o comentarista da ESPN.

