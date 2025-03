NBA: 76ers poderia rever contrato de Joel Embiid

A temporada 2024/25 da NBA acabou para Joel Embiid, mas o Philadelphia 76ers ainda estuda seu caso. MVP de 2023, o pivô passou por vários exames nas últimas semanas até que o Sixers determinou seu afastamento das quadras. No entanto, o time poderia rever o contrato do astro, caso ele não tenha mais condições de atuar na liga.

De acordo com diversas fontes, a ideia da direção do 76ers é deixar com que Embiid descanse até o fim da atual campanha. No entanto, existe a chance de ele passar por mais uma cirurgia, algo que não garante sua presença em quadra normalmente. Mas mais do que isso, o assunto foi parar no dono do Sixers. Aliás, o próprio jogador consultou Josh Harris, pois a diretoria não queria seu afastamento.

“Joel Embiid foi diretamente falar com Josh Harris, dono do 76ers, para falar sobre seu joelho e o que deve fazer na NBA”, afirmou o jornalista Shams Charania, da ESPN. “Essa decisão vem sendo adiada nas últimas duas semanas, mas porque existe uma diferença entre o que o Sixers quer e o que o jogador quer”.

Segundo Charania, o 76ers queria que Embiid jogasse normalmente durante a temporada. Por outro lado, o pivô acredita que é necessário passar por um tratamento agora, que o deixe descansar. O atleta avalia que o time não vê o que seu problema da forma certa.

“Josh Harris deve a Joel Embiid cerca de US$300 milhões pelas próximas cinco temporadas. Então, o Sixers queria que ele estivesse em quadra, mesmo que jogasse sentindo dores, durante a temporada. Mas é algo que eles estão lidando por toda a campanha. O 76ers tentou cuidar de várias formas ao longo do ano só para que ele pudesse entrar em quadra”, concluiu Charania.

Por outro lado, o 76ers poderia rever o contrato de Joel Embiid. Alguns jornalistas dizem que a diretoria procurou, inclusive, uma forma de ele se aposentar da NBA por conta de suas contusões. Ou seja, é algo muito maior do que apenas afastar o jogador pelo resto da campanha.

Apesar de não existir nenhuma confirmação por parte da franquia, o repórter Keith Smith, do Spotrac, revelou que a chance é real.

“Em algum momento, um médico da NBA teria de examinar Joel Embiid para saber se ele possui condições de voltar a jogar. Então, se ele concordar que não vai mais atuar na liga, os valores de seu contrato deixam de existir na folha salarial”, disse Smith.

No caso, Joel Embiid ainda receberia seu salário até o fim do contrato, mas para efeito de teto da NBA, o 76ers ficaria livre.

Algo similar aconteceu com o Miami Heat e Chris Bosh, quando o então pivô deixou a liga após confirmar que não poderia mais entrar em quadra. Ele seguiu recebendo salários, mas o Heat não o contabilizava mais no teto salarial.

