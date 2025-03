Após suspensão, Anthony Edwards leva outra multa da NBA

A suspensão de Anthony Edwards veio acompanhada de mais uma multa da NBA. O craque do Minnesota Timberwolves foi suspenso do jogo da última sexta-feira (28) contra o Utah Jazz, após cometer sua 16ª falta técnica da temporada. Além da suspensão, a liga também aplicou uma multa de US$35 mil.

No entanto, a nova punição financeira a Edwards não ocorreu pela suspensão. O astro do Timberwolves foi expulso do jogo contra o Los Angeles Lakers após receber uma dupla falta técnica. Ao sair da quadra, o ala-armador demorou a deixar o jogo e ainda arremessou a bola na arquibancada da Crypto.com Arena.

Edwards foi expulso em um momento crucial da partida. Ele deixou o jogo com 18 pontos, seis rebotes e cinco assistências, enquanto nenhum de seus companheiros havia marcado mais de dez pontos. No momento da expulsão, o Lakers vencia por 74 a 59.

Sem Anthony Edwards, o Timberwolves conseguiu se manter na partida e chegou a reduzir a diferença para apenas três pontos. No entanto, sem seu principal jogador, Minnesota viu o adversário se recuperar e vencer o duelo por 111 a 102.

“Anthony Edwards está arrependido. Ele entende. Acho que está sentido com a situação. Também está frustrado com toda a sequência de eventos. Porém, sabe que precisa melhorar. Mas espero que tenha chegado a um ponto em que isso faça com que ele aprenda a lição daqui para frente”, disse o técnico Chris Finch.

A multa de US$ 35 mil imposta a Anthony Edwards após a suspensão é apenas mais uma em sua trajetória na NBA. Na atual temporada, ele já acumula mais de US$150 mil em sanções da liga. No entanto, a ausência por acúmulo de faltas técnicas foi a primeira de sua carreira.

Inclusive, foi a primeira vez desde Draymond Green, em 2022/23, que um jogador foi suspenso na NBA por acúmulo de faltas técnicas. Além disso, em toda a história, apenas outros cinco jogadores foram suspensos por atingirem 16 infrações do tipo: Dillon Brooks, Russell Westbrook, Dwight Howard, DeMarcus Cousins e Blake Griffin.

Apesar de entrar para essa lista nada agradável, Edwards não é um jogador maldoso, segundo seu treinador.

“Edwards é um cara agradável na NBA. Mas ele não é uma pessoa raivosa, nem maldosa. Não fica xingando os árbitros o tempo todo. Então, são apenas alguns momentos de explosão que vêm da frustração. Mas acho que 90% do tempo, sua personalidade e interações são extremamente agradáveis. Ele está sempre sorrindo e feliz. Ele ama o jogo”, completou Finch.

