NBA: Clippers promove trocas no elenco

O elenco do Los Angeles Clippers passou por mudanças após o período de trocas na NBA. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o time californiano estendeu com o jovem Jordan Miller por quatro anos, no valor de US$8.3 milhões. Enquanto isso, dispensou MarJon Beauchamp e Kai Jones, dando acordos two-way a Seth Lundy e Patrick Baldwin.

Ou seja, de uma vez só, o Clippers mexeu em cinco peças em seu elenco. Mas a ideia passava mesmo por estender o contrato de Miller, que em sua segunda temporada, começou a ganhar mais espaço no grupo.

Ao mesmo tempo, o Clippers abriu mão de Beauchamp, que chegou nas trocas da trade deadline. Ele estava no Milwaukee Bucks, enquanto tinha um acordo expirante de US$2.7 milhões. Então, o time de Los Angeles enviou Kevin Porter no negócio.

Publicidade

Mas MarJon Beauchamp fez apenas três jogos em seu novo time e acabou tirando o pouco espaço que Jordan Miller tinha no período. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, o novo acordo de Miller só foi possível após dispensar Beauchamp.

O Clippers também abriu mão de Jones, que estava no elenco desde abril do ano passado. Mas como o time recebeu o pivô Drew Eubanks do Utah Jazz, não havia a necessidade de contar com ele.

De contrato novo com o Clippers, Miller fez seis jogos na G League. Ele teve médias de 24.5 pontos, 5.5 rebotes e 2.8 assistências em cerca de 31 minutos.

Publicidade

Leia mais

Apesar de o Clippers fazer tais trocas em seu elenco, isso não deve mudar muito para o resto da temporada da NBA. O time vem de quatro derrotas nos últimos cinco jogos e pode sair da zona de playoffs neste sábado. Isso porque o Golden State Warriors encara o Philadelphia 76ers nesta noite. Com uma vitória, o Warriors supera a equipe de Los Angeles.

Enquanto isso, o Clippers aguarda o retorno do ala-armador Norman Powell. Cestinha do time na atual temporada, com 24.2 pontos por jogo, Powell não atua desde o dia 13 de fevereiro por conta de uma lesão no joelho. Aliás, sua ausência coincide com o período ruim da equipe. Ele não jogou nas últimas seis partidas.

Publicidade

Vale lembrar que o time de Los Angeles fechou com Ben Simmons, após ser dispensado pelo Brooklyn Nets.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA