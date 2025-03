Boletim de rumores e trocas da NBA (01/03/2025)

Bem-vindo à edição de 01 de março do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Fred VanVleet deve assinar novo contrato com o Rockets

O Houston Rockets não deverá exercer a opção de extensão automática no contrato de Fred VanVleet para a próxima temporada. Afinal, seria um custo extra de quase US$45 milhões. Mas engana-se quem acha que essa decisão vai marcar a saída do jogador do Texas. Segundo Eric Pincus, do site Bleacher Report, a tendência é que os dois lados fechem uma extensão na reabertura do mercado.

“Fred não está arremessando bem. Mas a sua liderança em quadra tem sido importante para um elenco jovem que estaria nos playoffs hoje. Por isso, a maioria nos bastidores aposta que eles vão acertar um novo contrato por um salário mais razoável”, apurou o jornalista. Pincus sinalizou que o negócio de VanVleet seria nos mesmos moldes, por exemplo, da renegociação de Rudy Gobert com o Minnesota Timberwolves.

Jogadores australianos entram no radar de times da NBA

O fim da temporada do basquete australiano virou uma oportunidade de mercado para equipes da NBA antes dos playoffs. Nos últimos dias, o Golden State Warriors fechou a contratação do armador Taran Armstrong. E podem vir mais jogadores da Austrália em breve. De acordo com Olgun Uluc, da ESPN, outros dois atletas monitorados pela liga são: Will Magnay e Matt Hurt.

“Eu acho que muita gente só espera notícias só para a próxima temporada, mas há uma chance real de mais notícias virem agora. Afinal, tem muita especulação nos bastidores da Liga Australiana. Will e Matt, assim como Taran, são nomes ‘quentes’ para ganharem contratos de dez dias ou two-way nesse fim de temporada”, contou o repórter.

Pelicans confirma expectativas e “promove” BJ Boston

O New Orleans Pelicans tem bem pouco a comemorar na atual temporada. Então, tratou de agir rápido com um desses raros motivos para celebração. Segundo Shams Charania, da ESPN, a franquia converteu o contrato two-way de BJ Boston em um vínculo regular de duas temporadas. Os valores do negócio, por enquanto, não foram revelados.

O jogador de 23 anos chegou ao time da Louisiana em outubro, depois de deixar o Los Angeles Clippers. Ele disputou as três primeiras temporadas da carreira na Califórnia, mas sempre com espaço limitado na rotação. Pelo Pelicans, Boston possui médias de 10,7 pontos, 3,2 rebotes e 2,2 assistências em 42 jogos disputados.

LeBron James pode aceitar “desconto” em novo contrato?

Todos os rumores no Los Angeles Lakers giram em torno de Luka Doncic no momento. Mas não esqueça de LeBron James. Afinal, pode-se dizer que ele renegocia o contrato com os angelinos ano a ano. Mas será que, aos 40 anos e com um novo astro, dá para esperar que o veterano aceite um corte salarial voluntário? De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, esse é um cenário que segue bem improvável.

“A minha impressão é que, se aceitar um ‘corte’, seria como aconteceu na temporada passada. Ou seja, contado para trazer um reforço de certo nível de uma lista que ele mesmo aprova. Não creio em nada além disso porque não vejo LeBron aceitando um desconto de boa fé. E não faria para trazerem um atleta que ele não vê como claro upgrade”, especulou o jornalista.

James não dá sinais de grande declínio na carreira, mesmo depois de completar 40 anos de idade. Na atual campanha, ele registra médias de 24,9 pontos, 8,0 rebotes e 8,7 assistências em 53 jogos. Além disso, converte 52% dos seus arremessos de quadra.

Em transição

– O veterano Will Barton, para começar, é mais um ex-jogador da NBA que desembarca em Porto Rico. Depois de não receber interesse nos EUA, o ala assinou com os Atléticos de San German até o fim da temporada.

– Cody Zeller, enquanto isso, não vai se apresentar ao Houston Rockets e está fora dos planos do time. Mas o pivô também não vai ser dispensado. Os texanos planejam usar o seu contrato parcialmente garantido como moeda de troca na offseason.

– Por sua vez, o ala Jalen McDaniels ganhou uma nova chance na NBA com o uniforme do Washington Wizards. O jogador de 27 anos fechou contrato de dez dias, depois de boas atuações pela afiliada da franquia na G League.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 01/03, você lembra de Keita Bates-Diop? Pois o ex-ala do San Antonio Spurs é o novo reforço do Quingdao Eagles, da China, até o fim dessa temporada.

