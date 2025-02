Antes de Williams, Lakers tentou troca por Jalen Duren

Jalen Duren era o alvo do Los Angeles Lakers para troca na trade deadline. De acordo com o jornalista Jovan Buha, do site The Athletic, o time de Los Angeles queria uma negociação pelo pivô do Detroit Pistons. No entanto, o Pistons rejeitou a proposta, deixando a equipe californiana em busca por alguém da posição. Afinal, após receber Luka Doncic por Anthony Davis, faltava alguém do setor.

Foi aí que o Charlotte Hornets entrou. O time de Charlotte ofereceu Mark Williams ao Lakers, que aceitou a troca por Dalton Knecht e Cam Reddish, além de escolhas de Draft. Mas o negócio não foi adiante dias depois, quando Williams não teria sido aprovado nos testes. Apesar de o Hornets contestar a informação de que o pivô tinha lesão, a negociação não foi adiante.

Sem a troca por Williams, o Lakers não tinha mais o que fazer, pois a trade deadline já havia passado. Então, o time fechou com Alex Len. O jogador foi em negociação do Sacramento Kings para o Washington Wizards e, depois, foi liberado. No entanto, Len não vem ganhando espaço na equipe de Los Angeles e tem acordo apenas até o fim da temporada.

De acordo com Buha, o Lakers ainda pode ir atrás de Jalen Duren para uma troca na offseason.

“O Lakers foi atrás do Pistons por Duren, mas não houve acordo”, disse Buha. “Mas isso pode mudar na agência livre, já que o time deve buscar alguém da posição”.

Sem Duren ou Williams, o Lakers vem utilizando Jaxson Hayes como pivô. Apesar de ele não ser o jogador que o time quisesse como titular, a posição não vem sendo exatamente um problema.

Isso porque a equipe vem mantendo um bom nível tanto nos rebotes defensivos quanto na defesa dentro do garrafão. Nos seis jogos desde a troca por Luka Doncic, o Lakers tem, em média, 47.2 rebotes, enquanto permite 42.8. No mesmo período, o time sofreu apenas 42.3% dos arremessos de seus adversários. Além disso, tem a quarta melhor eficiência defensiva, com 105.6 pontos por cem posses de bola.

Ou seja, mesmo sem contar com um pivô do mesmo nível dos titulares e sem a troca que desejava, o Lakers vem em alta. No momento, o time é o quinto no Oeste, com 35 vitórias e 21 derrotas. Nesta quinta-feira, a equipe encara o Minnesota Timberwolves, o sétimo.

