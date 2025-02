Cade Cunningham lidera e Pistons atropela Celtics

O Detroit Pistons de Cade Cunningham segue em grande fase e a nova vítima foi o atual campeão da NBA, Boston Celtics. O time de Michigan venceu por 117 a 97. O armador teve grande noite com um duplo-duplo de 21 pontos e 11 assistências, mas o cestinha do time foi Malik Beasley com 26 pontos, enquanto Jayson Tatum foi o maior pontuador da partida com 27. Além disso, a rodada desta quarta-feira (26) ainda contou com mais oito partidas.

Detroit está em sua melhor sequência na NBA desde 2007/08. Afinal, são oito vitórias consecutivas para a equipe do técnico JB Bickerstaff. O time não está apenas consolidado na zona de playoffs, como cada vez se aproxima mais da briga pelo mando de quadra com equipes como Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. Com 33 triunfos em 59 partidas, ocupa a sexta posição da Conferência Leste. O próximo compromisso é na sexta-feira (28), contra o Denver Nuggets.

Boston, por outro lado, volta a perder após uma longa sequência de seis vitórias consecutivas. O time contou com o desfalque de peso de Jaylen Brown, mas em geral, teve raros momento de liderança ao longo do jogo. O Celtics segue na vice-liderança do Leste, mas agora vê a distância para o Cleveland Cavaliers aumentar em seis jogos e meio. Ao todo, são 42 triunfos em 59 jogos na temporada. O próximo jogo, aliás, será justamente contra o Cavs, na sexta-feira.

Então, confira os principais pontos da vitória do Detroit Pistons de Cade Cunningham sobre o Boston Celtics de Jayson Tatum.

Beasley muito quente

A temporada de Malik Beasley é uma dos principais pontos positivos da retomada do Detroit Pistons em 2024/25. O ala anotou 26 pontos com seis acertos em 11 tentativas do perímetro na partida. Além disso, ele teve aproveitamento de 100% em seus cortes pra cesta, gerando quatro bandejas. Saindo do banco, foi vital para a vitória contra o time com maior volume de bolas triplas da NBA.

Tatum joga bem

Apesar de um jogo bem abaixo do Celtics no ataque, Jayson Tatum teve boa atuação individual. Isso porque o astro anotou 27 pontos e foi o único jogador (além de Kristaps Porzingis) que acertou mais do que um arremesso de dois pontos pela equipe em todo o jogo. Mesmo cometendo erros de ataque importantes, ele assumiu o protagonismo ofensivo na ausência de Jaylen Brown.

Cunningham é o maestro

Cade Cunningham marcou 21 pontos em 21 arremessos na vitória do Pistons sobre o Celtics. Mas ele gerou mais 25 pontos com suas 11 assistências. Entre o pick-and-roll afiado com Jalen Duren e Ausar Thompson, e as bolas triplas de Malik Beasley e Tim Hardaway Jr, o astro puniu toda a atenção extra que recebeu, seja com dobras ou ajudas da defesa de Boston. Não foi o cestinha, mas comandou todo o processo ofensivo de Detroit.

Leia mais!

Celtics sofre perto do aro

Uma diferença grande entre os times foi a produção dos pontos de garrafão.. Afinal, enquanto Detroit fez 62 pontos próximos à cesta, Boston fez apenas 20. A proteção de aro do Pistons foi agressiva, e a equipe visitante acertou apenas 12 de 31 tentativas de dois pontos. Apesar de um maior volume nas bolas triplas, essa diferença em pontos no quesito foi fundamental para a derrota em Detroit.

Pistons evita erros de ataque

Um problema do Pistons de 2024/25 tem sido os erros de ataque, mas Cade Cunningham e o resto da equipe evitaram o alto volume de turnovers contra o Celtics. Ao todo, foram 12 erros. Mas o adversário cometeu 17. Vencer este quesito é vital para que Detroit seja ainda mais difícil de ser batido em qualquer confronto neste seu bom momento. Aliás, o time também venceu a batalha de rebotes ofensivos por 14 a 7.

Porzingis não vai bem

Com Brown fora, era esperado que o volume de Kristaps Porzingis aumentasse ainda mais. Porém, o letão não teve uma noite muito feliz. Além da falta de eficiência, marcando apenas 11 pontos, sofreu com o problema de faltas, ficando pendurado. Aliás, o pivô também acertou apenas dois de oito arremesso de dois pontos. Ele também sofreu com a boa marcação o Pistons próximo à cesta.

(42-17) Boston Celtics 97 x 117 Detroit Pistons (33-26)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 27 6 3 0 0 Payton Pritchard 18 3 4 1 0 Derrick White 18 3 3 0 0 Kristaps Porzingis 11 2 1 3 0 Al Horford 9 10 2 2 1

Três pontos: 21-49; Pritchard: 5-8

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 26 5 2 1 1 Cade Cunningham 21 4 11 0 0 Tobias Harris 16 9 2 1 2 Jalen Duren 13 11 2 1 0 Tim Hardaway Jr. 9 4 2 1 0

Três pontos: 13-33; Beasley: 6-11

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Pistons de Cade Cunningham sobre o Celtics de Jayson Tatum, a rodada desta quarta-feira ainda contou com mais oito jogos. Então, confira os resultados e números dos outros duelos.

(18-41) Toronto Raptors 91 x 111 Indiana Pacers (33-24)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 18 2 6 0 0 Jonathan Mogbo 16 6 0 2 1 RJ Barrett 16 2 5 0 0 Gradey Dick 10 5 4 1 0 Jakob Poeltl 10 5 2 0 0

Três pontos: 6-27; Agbaji: 2-5

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 33 3 11 3 2 Myles Turner 18 10 2 0 2 Pascal Siakam 15 8 2 0 0 Aaron Nesmith 12 5 3 0 0 Bennedict Mathurin 10 4 2 0 1

Três pontos: 15-36; Haliburton: 7-9

(20-38) Philadelphia 76ers 105 x 110 New York Knicks (38-20)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 30 4 5 1 1 Kelly Oubre Jr. 27 5 1 3 1 Paul George 25 8 7 3 0 Andre Drummond 7 9 5 2 1 Justin Edwards 6 1 2 1 0

Três pontos: 11-34; Oubre: 4-6

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 34 3 7 1 0 Mikal Bridges 28 2 3 2 1 OG Anunoby 16 9 3 2 0 Josh Hart 7 17 4 1 1 Ariel Hukporti 8 2 0 0 1

Três pontos: 7-19; Brunson: 3-5

(26-33) Portland Trail Blazers 129 x 121 Washington Wizards (10-48)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 36 8 5 1 1 Anfernee Simons 16 4 5 2 0 Scoot Henderson 16 2 1 2 0 Jerami Grant 15 6 1 1 1 Kris Murray 12 6 1 0 2

Três pontos: 12-37; Henderson: 4-7

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 24 5 3 1 1 Richaun Holmes 20 5 2 0 0 Corey Kispert 20 3 1 0 1 Bilal Coulibaly 16 2 3 2 1 Marcus Smart 10 2 3 1 0

Três pontos: 12-36; Kispert: 5-6

(47-11) Oklahoma City Thunder 129 x 121 Brooklyn Nets (21-37)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 27 6 5 2 0 Aaron Wiggins 24 5 3 0 0 Chet Holmgren 22 17 4 2 3 Jalen Williams 22 5 4 0 1 Cason Wallace 13 3 2 3 0

Três pontos: 9-30; Holmgren: 2-4

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Day’Ron Sharpe 25 15 5 2 3 Cam Johnson 19 3 7 1 0 Killian Hayes 19 2 7 0 0 Ziaire Williams 18 10 1 0 1 Keon Johnson 16 3 4 3 1

Três pontos: 23-61; Hayes: 5-10

(27-32) Atlanta Hawks 109 x 131 Miami Heat (27-30)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Dyson Daniels 18 5 5 2 0 Trae Young 17 2 8 0 0 Caris LeVert 17 2 2 2 0 Onyeka Okongwu 13 9 3 1 2 Terance Mann 13 4 4 1 0

Três pontos: 12-32; LeVert: 3-8

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 24 2 10 3 0 Duncan Robinson 24 5 6 0 0 Bam Adebayo 20 9 3 0 1 Davion Mitchell 20 0 6 2 0 Andrew Wiggins 15 2 6 2 0

Três pontos: 23-42; Robinson: 6-13

(32-26) Los Angeles Clippers 122 x 117 Chicago Bulls (23-36)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 30 2 6 1 1 Amir Coffey 20 3 1 1 0 Kawhi Leonard 17 8 4 4 1 Derrick Jones Jr. 16 4 1 1 1 Bogdan Bogdanovic 14 0 6 0 1

Três pontos: 19-37; Harden: 7-14

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach Collins 21 17 7 2 0 Josh Giddey 21 8 12 1 0 Coby White 19 1 3 1 0 Tre Jones 16 2 2 1 0 Lonzo Ball 15 4 3 2 1

Três pontos: 19-42; Giddey: 4-4

(30-28) Sacramento Kings 118 x 101 Utah Jazz (14-44)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Keegan Murray 26 6 2 0 2 Zach LaVine 22 8 3 0 0 DeMar DeRozan 19 6 8 2 1 Jonas Valanciunas 15 7 2 0 0 Malik Monk 13 9 6 1 0

Três pontos: 15-36; Murray: 5-10

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Walker Kessler 25 14 5 2 0 Kenyon Martin Jr. 16 5 4 0 0 Brice Sensabaugh 12 4 0 0 0 Keyonte George 11 3 5 0 1 Isaiah Collier 9 3 7 2 0

Três pontos: 16-44; Filipowski: 3-4

(24-33) San Antonio Spurs 106 x 118 Houston Rockets (37-22)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 22 7 5 3 0 Keldon Johnson 22 5 2 1 0 Sandro Mamukelashvilli 12 4 0 3 0 Julian Champagnie 11 4 1 0 3 Devin Vassell 9 5 3 0 0

Três pontos: 7-39; Mamukelashvilli: 2-8

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Amen Thompson 25 9 5 0 2 Jalen Green 21 7 4 0 0 Dillon Brooks 19 4 1 1 0 Jeff Green 13 3 0 0 0 Alperen Sengun 9 11 3 1 1

Três pontos: 11-38; Brooks: 5-8

