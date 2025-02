Stephen Curry comanda, Warriors segue em alta e bate Mavericks

Em dia de homenagens a Andre Iguodala, o Golden State Warriors contou com 30 pontos de Stephen Curry para vencer o Dallas Mavericks. A equipe de San Francisco segue em grande fase, e superou o rival texano com alguma facilidade na noite em que aposentou a camisa do MVP das finais de 2015. Além disso, a rodada de domingo contou com mais nove jogos na NBA.

Desde que Jimmy Butler estreou, só um time havia vencido Golden State: Dallas Mavericks. Então, hoje foi a revanche do duelo de alguns dias atrás e seguiu para comprovar o bom momento. Afinal, com o ala em quadra, são cinco vitórias em seis partidas. Com 30 triunfos em 57 jogos, o Warriors se consolida acima dos 50% e está na nona posição, colado no próprio time texano, que é o oitavo. O time volta a jogar na terça-feira (25) contra o Charlotte Hornets.

Ainda cheio de desfalques, Dallas perdeu, mas vive bom momento geral. Eram três vitórias seguidas antes do duelo desse domingo. O saldo é positivo desde que Anthony Davis se machucou. Assim, o Mavericks possui 31 vitórias em 58 partidas e tem vantagem mínima na tabela sobre o próprio rival Warriors. A franquia do Texas volta a quadra também na terça, quando encara o Los Angeles Lakers de Luka Doncic.

Então, confira os principais pontos da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Mavericks de Kyrie Irving.

Warriors controla tudo no jogo contra Mavericks

Mesmo que não tenha sido uma noite inspirada da equipe nas bolas de três, foi impressionante como Golden State dominou quase todos os aspectos desse jogos. A equipe compensou isso com muita eficiência no aro, criação de lances livres, vencendo a batalha de volume por muito tanto em erros de ataque quanto em rebotes ofensivos. Em suma, a equipe da casa nunca pareceu desconfortável em quadra.

Curry quente

O jogo entre Warriors e Mavericks foi um dos mais eficientes de Stephen Curry em 2024/25. O astro liderou o time em pontos e assistências, com três bolas de três convertidas e nove de 12 acertos de dois pontos. Um daqueles clássicos jogos em que ele está quente em quase tudo e que sua gravidade gera espaço para que os coadjuvantes tenham melhores visuais e ótimos cortes pra cesta. Fez 30 pontos em 29 minutos.

Kyrie não acompanha

Não foi a noite de Kyrie Irving no Chase Center. Ele até foi um dos cestinhas de Dallas, mas foi bem incomodado pela defesa rival, anotando 17 pontos em 18 arremessos. Para que o Mavericks tenha chance em jogos como esse contra o Warriors, é necessário que Irving vá além desse nível, o que ele não conseguiu hoje. Com poucos jogadores secundários brilhando, os visitantes tiveram pouca chance de reação.

Jimmy Butler e a receita que funciona

Butler não teve ainda uma atuação explosiva pelo time de San Francisco, mas seu impacto vai muito além dos números. Novamente, marcou oito de seus 18 pontos vindos da linha de lance livre. Sua capacidade de produzir pressão no aro e cavar faltas, no time que mais tinha dificuldade para fazer bandejas e lances livres é incrível para esse time. Além disso, ele abre espaço para os companheiros. Enquanto esteve na quadra, o Warriors venceu o Mavericks por 28.

PJ Washington tentou em Dallas

O ala-pivô foi, acima de tudo, o melhor jogador do Mavericks em quadra contra o Warriors de Stephen Curry. Ele foi o único a pontuar com eficiência e de maneira consistente por Dallas na partida, mesmo que contra a defesa muito forte do rival. Porém, não foi o suficiente. Afinal, ninguém além dele e de Kyrie Irving conseguiu anotar mais do que 11 pontos.

Podziemski cresce

Alvo de muitas críticas ao longo do ano, Brandin Podziemski cresceu muito desde que Jimmy Butler chegou. Jogando ao lado de dois criadores de elite, ele tem jogado mais sem bola e se aproveitado disso. As três bolas de três são um lucro, mas sua capacidade de cortar pra cesta e brigar por rebotes ofensivos com isso, tem sido vital. Foram 13 rebotes totais e o melhor saldo de pontos do Warriors contra o Mavericks em quadra: 30.

Gui Santos sai bem do banco

O brasileiro Gui Santos segue consolidado na rotação do Warriors. Aliás, ele foi o reserva que mais teve tempo em quadra nessa partida. O ala teve 20 minutos de ação e brilhou com sua luta pelos rebotes ofensivos. Coletou oito rebotes, com cinco deles gerando segundas chances. Por fim, mais uma atuação de muita entrega em todos os sentidos: Dois tocos, cinco pontos, uma assistência e uma bola de três.

(31-27) Dallas Mavericks 102 x 126 Golden State Warriors (30-27)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 17 5 4 1 2 PJ Washington 17 4 3 1 0 Klay Thompson 11 2 2 2 0 Jaden Hardy 11 1 1 0 0 Naji Marshall 9 5 2 0 0

Três pontos: 13-32; Washington: 3-4

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 30 4 7 1 0 Jimmy Butler 18 3 5 1 0 Brandin Podziemski 17 13 2 1 1 Moses Moody 14 4 1 1 1 Draymond Green 13 4 6 2 0

Três pontos: 12-40; Podziemski: 3-5

Outros jogos

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Mavericks, a rodada da NBA nesse domingo ainda contou com mais nove partidas. Então, confira todos os resultados e box-scores desses outros jogos que encerraram a semana da liga.

(37-20) New York Knicks 105 x 118 Boston Celtics (41-16)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 24 18 0 0 0 Jalen Brunson 22 3 4 1 0 Josh Hart 20 11 9 0 0 Mikal Bridges 14 0 1 1 0 OG Anunoby 10 2 2 0 0

Três pontos: 14-36; Brunson: 4-9

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 25 10 9 1 0 Jaylen Brown 24 8 2 2 0 Derrick White 19 9 7 1 0 Kristaps Porzingis 15 7 2 1 3 Jrue Holiday 14 4 2 3 1

Três pontos: 17-44; White: 5-6

(31-25) Los Angeles Clippers 111 x 129 Indiana Pacers (32-23)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 31 7 11 3 2 Ivica Zubac 22 6 2 0 0 Amir Coffey 14 3 1 0 0 Bogdan Bogdanovic 11 1 2 1 0 MarJon Beauchamp 9 3 1 0 0

Três pontos: 10-40; Harden: 6-13

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 29 1 12 3 0 Aaron Nesmith 19 6 1 0 0 Myles Turner 17 6 4 0 2 TJ McConnell 13 2 1 0 1 Pascal Siakam 12 12 2 1 1

Três pontos: 12-36; Haliburton: 4-8

(31-26) Detroit Pistons 148 x 143 Atlanta Hawks (26-31)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 38 7 12 1 3 Malik Beasley 24 7 3 1 0 Tim Hardaway Jr. 18 1 2 1 0 Dennis Schroder 16 4 7 1 0 Ausar Thompson 14 2 2 3 0

Três pontos: 20-40; Cunningham: 7-10

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 38 2 13 1 0 Georges Niang 27 5 1 1 1 Dyson Daniels 24 5 6 4 1 Zaccharie Risacher 19 6 3 2 2 Onyeka Okongwu 16 9 6 0 0

Três pontos: 21-45; Niang: 7-14

(9-47) Washington Wizards 90 x 110 Orlando Magic (29-30)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 16 3 4 2 0 Bub Carrington 13 5 4 0 0 Tristan Vukcevic 12 5 2 1 0 Richaun Holmes 11 10 1 0 2 Bilal Coulibaly 11 2 6 1 0

Três pontos: 10-38; George: 3-7

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 23 7 5 1 0 Anthony Black 23 7 3 1 1 Paolo Banchero 19 5 5 0 1 Goga Bitadze 11 9 3 2 0 Wendell Carter Jr. 11 9 2 1 1

Três pontos: 11-32; Black: 4-5

(27-30) Phoenix Suns 109 x 127 Toronto Raptors (18-39)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 31 4 8 2 1 Bradley Beal 30 4 1 0 0 Kevin Durant 15 4 4 3 3 Nick Richards 10 8 0 1 1 Grayson Allen 9 4 1 0 0

Três pontos: 7-28; Booker: 3-8

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Chris Boucher 23 10 2 0 0 Immanuel Quickley 23 6 8 2 1 RJ Barrett 23 6 7 0 0 Scottie Barnes 20 9 4 1 0 Orlando Robinson 10 7 2 0 0

Três pontos: 20-35; Quickley: 5-7

(26-29) Miami Heat 113 x 120 Milwaukee Bucks (32-24)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 40 7 11 0 0 Bam Adebayo 24 7 1 1 0 Andrew Wiggins 20 6 4 1 1 Kel’el Ware 12 12 4 0 1 Nikola Jovic 7 2 0 0 0

Três pontos: 9-31; Herro: 3-12

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 28 3 8 0 0 Giannis Antetokounmpo 23 16 7 1 1 Brook Lopez 17 4 1 0 2 Gary Trent Jr. 16 4 0 0 0 Kyle Kuzma 16 3 3 0 0

Três pontos: 14-39; Lillard: 5-12

(24-31) San Antonio Spurs 96 x 114 New Orleans Pelicans (14-43)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Julian Champagnie 18 4 4 2 0 Keldon Johnson 18 2 3 1 0 De’Aaron Fox 13 7 5 1 1 Harrison Barnes 13 4 2 0 1 Bismack Biyombo 10 10 0 2 4

Três pontos: 15-51; Champagnie: 6-11

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 22 9 3 2 2 Karlo Matkovic 19 6 1 0 1 Kelly Olynyk 14 15 2 0 0 Trey Murphy III 15 7 5 0 0 Yves Missi 6 15 1 0 0

Três pontos: 11-33; Murphy: 3-10

(37-20) Memphis Grizzlies 123 x 129 Cleveland Cavaliers (47-10)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 22 3 4 2 1 Ja Morant 21 2 10 0 0 Luke Kennard 19 4 2 0 0 Santi Aldama 15 6 1 1 1 Jaylen Wells 14 4 0 0 0

Três pontos: 15-39; Wells: 4-7

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 33 2 6 0 0 Ty Jerome 26 5 4 2 0 Evan Mobley 25 13 8 0 3 Jarrett Allen 13 10 1 1 0 De’Andre Hunter 12 8 2 0 0

Três pontos: 13-47; Mitchell: 4-8

Esse texto será atualizado ao fim de Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves.

