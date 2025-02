LaMelo Ball domina e Hornets bate Lakers

O Charlotte Hornets surpreendeu o Los Angeles Lakers nessa quarta-feira (19) em grande noite de LaMelo Ball e Miles Bridges. A dupla teve grande desempenho e superou um último quarto muito forte de LeBron James, superando o rival em plena Califórnia. Esse foi o único jogo da rodada dessa quarta, que marca o retorno da NBA após o All-Star Game.

Charlotte volta a vencer após três derrotas seguidas. A vitória foi realmente improvável, afinal, a equipe está focada na reconstrução. Aliás, esse foi apenas o segundo triunfo nos últimos 11 confrontos. O time agora tem 14 vitórias em 53 partidas na campanha de 2024/25 e ocupa a 14ª posição do Leste, ainda no topo da loteria. O Hornets não terá folga e encara o Denver Nuggets nessa quinta-feira (20).

Los Angeles, por outro lado, emplaca sua segunda derrota seguida. Antes disso, no entanto, a franquia ostentava uma sequência de oito vitórias nas nove partidas anteriores. Em período de adaptação, a equipe venceu apenas um de três jogos desde que Luka Doncic estreou. Agora, o Lakers soma 32 vitórias em 53 jogos e não consegue igualar o quarto colocado Houston Rockets. O time volta a atuar nessa quinta, quando enfrenta o Portland Trail Blazers.

Então, confira os principais pontos da vitória do Hornets de LaMelo Ball sobre o Lakers de LeBron James.

LaMelo impecável no fim

O camisa 1 do Hornets brilhou nos minutos finais. Foram 12 pontos e três assistências só no último quarto, incluindo uma bola tripla decisiva e um belo pick-and-roll que praticamente sacramentou a vitória nos segundos finais do duelo. Miles Bridges foi o cestinha, mas foi LaMelo Ball quem comandou um ótimo fechamento do Hornets contra o Lakers. Seja pontuando ou na construção.

Sequência decisiva de Charlotte

O fim do terceiro quarto e começo do último marcou um momento vital para a vitória dos visitantes. Perdendo por 13 pontos, Charlotte começou uma sequência de 23 a 1 que o fez abrir nove pontos de frente. Com bons minutos dos reservas e duas bolas de três de LaMelo Ball, essa foi a corrida vital para que a equipe conseguisse uma virada em jogo que parecia controlado.

Luka Doncic não vai bem

Foi mais uma noite ineficiente de Luka Doncic desde que chegou ao Lakers. O astro flertou com o triplo-duplo, mas marcou 14 pontos em 18 arremessos, e cometeu seis erros de ataque enquanto distribuiu oito assistências. Apesar de ser agressivo, o astro não conseguiu ter um bom ritmo, sobretudo na pontuação. O camisa 77 segue se adaptando ao novo time, mas ainda não emplacou uma grande atuação.

Leia mais!

LeBron tenta, mas não salva Lakers

É justo dizer que até o último quarto, LeBron James também fez um jogo tímido. Porém, 16 dos 31 pontos de Los Angeles no período decisivo vieram do ala. Além disso, ele ainda distribuiu três assistências só na parte final da partida. Apesar de uma bola tripla que manteve o duelo vivo nos segundos finais, o craque não conseguiu forçar uma reação que fizesse o Lakers vencer o jogo.

Bridges cresce na hora mais positiva do Hornets

Após começo forte, Miles Bridges não vinha tão quente desde o segundo quarto do jogo. Entretanto, ele anotou 11 pontos no terceiro quarto. E o principal, brilhou na hora em que LaMelo foi descansar. Justamente onde o Hornets começou a correr em sua sequência brutal de 23 a 1. Grande parte dela teve o ala como comandante. Bridges foi o cestinha do jogo. Além disso, converteu duas bolas triplas no último quarto.

Mark Williams volta e Nurkic contribui

Charlotte teve Mark Williams de volta, após todo o imbróglio da troca para o Lakers, que não se concretizou. O pivô flertou com o duplo-duplo e fez bom jogo após ficar muitos dias sem jogar. Vale citar também que Jusuf Nurkic teve seu papel na vitória. Com muitos bloqueios que viraram assistência, o jogador teve oito rebotes e sete assistências na partida. Quatro dos passes decisivos vieram na corrida decisiva da equipe no terceiro quarto.

Erros de ataque punem L.A

O Lakers cometeu 18 turnovers. Não que o rival tenha aproveitado tanto assim, já que marcou apenas dez pontos desses erros. Mas é justo dizer que os erros de ataque foram vitais para uma noite muito abaixo do ataque dos donos da casa. Os constantes erros foram frutos de muita displicência e além disso, quebraram o ritmo ofensivo de Los Angeles. Por fim, méritos também para a defesa de Charlotte, que limitou os rivais a menos de 100 pontos.

(14-39) Charlotte Hornets 100 x 97 Los Angeles Lakers (32-21)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 29 6 0 5 1 LaMelo Ball 27 5 6 1 0 Nick Smith Jr. 12 2 1 1 0 Mark Williams 10 9 2 0 0 Seth Curry 10 5 0 1 0

Três pontos: 18-53; Bridges: 5-11

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 26 7 11 1 2 Rui Hachimura 17 8 3 1 0 Luka Doncic 14 11 8 1 0 Dorian Finney-Smith 12 5 3 0 0 Jaxson Hayes 8 4 0 2 0

Três pontos: 15-51; Finney-Smith: 4-6

