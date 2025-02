Jornalistas revelam motivo da troca de Luka Doncic para o Lakers

A troca histórica de Luka Doncic do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers foi a grande história da NBA nesta temporada. Em um artigo do site The Athletic, que conta bastidores sobre a vida do GM da franquia do Texas, Nico Harrison, novos detalhes do acordo e da história do executivo foram revelados.

A matéria é assinada pelos jornalistas Christian Clark, Fred Katz e Mike Vorkunov. Eles relataram a maneira como Dallas estava preocupado com o futuro de seu astro, seu estilo de vida e, portanto, com o futuro da franquia.

“Harrison tinha preocupações culturais muito claras sobre Luka Doncic. Afinal, ele é o tipo de jogador que pode fazer triplos-duplos de 30 pontos parecerem normais, mas também é o tipo de cara que não tem os hábitos diários que agradavam o GM. Após anos trabalhando com Kobe Bryant na Nike, Harrison tinha um temor muito claro sobre a carreira do esloveno”, afirmou Clark.

O histórico do executivo com o ex-jogador do Lakers é uma das explicações possíveis do acordo. Aliás, sua relação com Bryant também criou o relacionamento com o GM da franquia da Califórnia, Rob Pelinka, com o qual discutiu o acordo de Doncic em segredo.

Outra parte do texto deixa claro em como os hábitos do esloveno fora das quadras influenciaram na decisão de Harrison.

“Enquanto teve ótimos relacionamentos com Kobe Bryant e Tim Duncan, ídolos de uma geração passada, Harrison não concordava com muitos dos hábitos do camisa 77. Por exemplo, Doncic bebe cerveja e fuma narguilé. Isso não é anormal para um jovem de 25 anos, mas esse tipo de comportamento não agradava Harrison”, explicou o jornalista.

Algumas pessoas que trabalharam com ele na Nike, afirmaram ao The Athletic que ele não costuma tomar decisões precipitadas, e que a troca de Doncic aconteceu por algum motivo. Entre as preocupações, o maior gosto pelos hábitos de Anthony Davis, também pesou na decisão.

“A história de Anthony Davis em Dallas é real. Nico realmente acha que ele é um encaixe que os deixa mais próximos do título do que Luka Doncic. Isso se aplica tanto dentro da quadra, com uma melhor defesa, tanto fora dela com melhores hábitos. Foi o que ele disse em sua coletiva de imprensa, mas também para os jogadores e o novo dono da franquia Patrick Dumont”, explicou Clark.

Outra coisa citada pelos artigos é de que o poder do GM dentro da franquia aumentou desde que Mark Cuban deixou de ser um proprietário majoritário. O antigo dono da franquia foi quem trouxe Nico Harrison para o Mavericks. Mas ele ainda detinha uma opinião importante nas decisões da franquia. Uma informação, por exemplo, é de que em uma reunião, Cuban contou ao bilionário Bill Gates que jamais faria uma troca de Doncic.

Por fim, com sua saída, Harrison se tomou o grande “tomador de decisão” da franquia.

