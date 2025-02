Dona do Lakers: “Perdemos muita coisa na troca de Luka Doncic”

A opinião quase unânime é que o Los Angeles Lakers foi o grande vencedor da troca de Luka Doncic. Superastros de 25 anos, afinal, não ficam disponíveis para negociação. A direção do Dallas Mavericks é alvo de questionamentos até agora por causa da decisão polêmica. Mas a dona da franquia angelina, Jeanie Buss, crê que a transação não foi o “assalto” que muita gente fala por aí.

“Luka é um jogador muito especial, certamente. Estamos empolgados por tê-lo como parte do nosso time agora. Mas eu acho que perdemos muita coisa nessa transação. Vamos sentir falta de Anthony Davis e Max Christie. O nosso trabalho, no entanto, é sempre melhorar o nosso time. Creio que estamos um pouco melhor e, assim, mais perto de ganhar títulos”, avaliou a mandatária.

O Lakers, em síntese, adquiriu Doncic em troca de Davis, Christie e uma escolha de primeira rodada de draft. Apesar de valorizar os seus ex-jogadores, Buss teve uma participação efetiva para que o negócio fosse finalizado. O GM Rob Pelinka revelou que a dona do time esteve envolvida em todos os passos do negócio. A sua aprovação foi essencial para que uma das trocas mais chocantes da liga acontecesse.

Publicidade

“Eu quero agradecer Jeanie, antes de tudo. Ela deu muito apoio para que esse negócio saísse do papel. Mais do que isso, acho que a sua visão se alinha muito com a do seu finado pai. Ele sempre teve, afinal, um compromisso em trazer os melhores astros do jogo para Los Angeles. Jeanie mostrou que carrega essa mesma missão consigo e ajudou esse dia a virar realidade”, elogiou o dirigente.

Leia mais sobre o Los Angeles Lakers

Entre homens

Todos os relatos indicam que a dona do Lakers era a única mulher com conhecimento da troca por Luka Doncic. A situação exemplifica o cenário dos esportes profissionais, pois trata-se de um meio masculino. Não é raro que Jeanie Buss seja a única mulher em uma reunião entre o Lakers e outros times da NBA. E, por isso, também virou um alvo mais fácil para críticas ao redor da liga.

Publicidade

“Você precisa ser firme, manter os pés no chão e defender o seu espaço. Eu acredito que precisamos ter um plano, uma visão, e nunca se desviar o caminho. Sou uma pessoa como outra qualquer, então já tive que lidar com adversidades e críticas públicas. Os comentários de fora são só distrações, mas, se deixar, podem ter impacto real e te derrubar”, refletiu a empresária.

Jeanie Buss recebeu críticas, em particular, quando comparada ao pai. A equipe passou por anos competitivos difíceis sob o comando da filha de Jerry Buss. Mas ela sempre soube o que fazer diante dos ataques externos. “Eu penso que você sempre deve se equilibrar, reagrupar e cercar-se de pessoas da sua confiança. Porque é assim que a gente se reencontra com o nosso melhor”, completou.

Publicidade

Na telinha

Várias das experiências de Jeanie Buss no comando do Lakers vão inspirar, agora, uma série da Netflix. “Running Point” traz a história de uma mulher que assume os mandos do fictício Los Angeles Waves e deve estrear ainda nesse mês. Buss está na produção executiva do programa, enquanto a atriz Kate Hudson faz o papel da protagonista. Ela admite que ver os episódios traz uma sensação engraçada.

“Há muitos detalhes com que me identifico, então é uma experiência surreal. Mas sei que as pessoas tem a curiosidade de saber como é ser uma mulher em um ambiente dominado pelos homens. Creio que a série captou essa situação muito bem, mas sem perder o bom humor. Isso é importante, pois o humor nos ajuda em vários dilemas”, concluiu a dona do Lakers.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA