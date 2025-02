Analista sugere Dwight Howard como pivô do Lakers; Colega ironiza

Dwight Howard foi um pivô do Los Angeles Lakers no mais recente título da equipe, em 2020. E, em síntese, aquele foi o último grande momento da carreira do astro na NBA. Ele já não joga na liga há quase três anos e só aparece, de vez em quando, em curtas “aventuras” no basquete asiático. Mesmo assim, o analista Stephen A. Smith crê que possa ser uma solução para a carência atual do elenco angelino.

“Eu não o vejo jogar há alguns anos, então não sei como está do ponto de vista físico. Mas acho difícil pensar que Dwight não ajudaria. Por que não? Você só precisa de um cara para pegar rebotes e defender. Ele sempre esteve em forma durante a carreira. Não assisto a uma partida dele faz tempo, mas dá para apostar que ele vai estar em forma. E já fez essa função antes”, sugeriu o comentarista da ESPN.

O Lakers achava ter resolvido a lacuna deixada por Anthony Davis, a princípio, com a aquisição de Mark Williams. Mas os californianos cancelaram a troca com o Charlotte Hornets após os exames médicos do jogador. Assim, voltaram a ter um problema na rotação. A franquia contratou Alex Len como agente livre, mas Smith crê que Howard pode ser mais valioso em Los Angeles.

Publicidade

“Só olhe ao redor da liga e observe quem está disponível. Quem esse time realmente pode contratar? Estávamos falando de JaVale McGee aqui, por exemplo. Eu falo sério sobre Dwight ser uma opção, pois o mercado não te dá vários nomes. E o Lakers, no momento, não precisa de nada além disso: um corpo grande que pegue rebotes”, reforçou o experiente analista.

Leia mais sobre o Los Angeles Lakers

Fala sério…

A sugestão de que Dwight Howard poderia ajudar como pivô do Lakers hoje é polêmica. Tanto que um colega de bancada de Smith foi o primeiro a discordar. Não só isso, mas debochar da opinião. Para Brian Windhorst, a princípio, essa ideia de que o astro de 39 anos seria uma aposta válida é ridícula. As partidas que estamos discutindo, afinal, acontecem em 2025.

Publicidade

“Por que você não procura o DeMarcus Cousins? Ele está jogando na Mongólia e quem sabe não ajuda. Olha, Dwight vai para o Hall da Fama daqui a pouco porque já está aposentado há um tempo. Esse cara foi muito bom, mas não joga nessa liga há anos. Por isso, sim, não creio que você esteja falando sério. Não é possível”, indignou-se o jornalista.

Windhorst não parou as piadas por aí. Se for para buscar alguém que já foi grande na NBA no passado, por que não mirar ainda mais alto? “Kareem Abdul-Jabbar também é um agente livre, então pode ser contratado. É um homem grande que pega rebotes. Já foi ótimo nessa liga também. Liga para ele, Stephen”, ironizou.

Publicidade

Aposentado?

Os deboches de Windhorst, no entanto, não intimidaram Smith. Ele manteve a posição de apostar na capacidade de Howard, mesmo quase aos 40 anos. O veterano não está aposentado, pois atuou no basquete de Taiwan com destaque na última temporada. E nunca fechou as portas para um retorno à NBA. Por isso, o comentarista sustenta: o Lakers deveria procurá-lo.

“Dwight está aposentado porque não encontrou uma equipe. Mas ele nunca quis estar aposentado da liga. E não estou dizendo que ele vá ser o jogador que foi no auge da carreira. O que estou dizendo é: olhe o resto da liga. O que está disponível por aí que pode ajudar esse time, afinal? Não tem nada no mercado”, reforçou a celebridade da televisão dos EUA.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA