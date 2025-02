Staff do LeBron James se preocupa com Luka Doncic no Lakers

A influência de Luka Doncic já é grande no Los Angeles Lakers, e isso não passou despercebido por LeBron James e seu staff. Apesar da troca de Mark Williams ter sido vetada, o pivô foi um alvo da franquia em um acordo grande que visava maximizar o astro esloveno. Isso não aconteceu com o craque de 40 anos nos últimos anos em que ele tanto quis um grande acordo da equipe.

A informação é de Dave McMenamin, ESPN. De acordo com o jornalista, as decisões do time que visam melhorar o impacto do camisa 77 não foram despercebidas por James e seu staff.

“O que posso dizer é que Luka já tem uma palavra forte e importante dentro da franquia. E isso não passou despercebido pelo staff de LeBron. Afinal, Rob Pelinka priorizou o melhor encaixe para Doncic, e isso ocorreu assim que ele chegou na troca. Enquanto isso, James pediu um grande acordo que envolvesse as escolhas de Draft valiosas da equipe por anos. Mas não foi atendido”, afirmou o jornalista.

De fato, Los Angeles até se envolveu em alguns rumores grandes nos últimos anos. Mas apesar do sucesso da troca por D’Angelo Russell e Jarred Vanderbilt na trade deadline de 2022/23 ou de uma agência livre elogiada em geral antes de 2023/24, algo realmente grande nunca se concretizou.

Antes do acordo por Luka Doncic inclusive, o grande rumor era de que a pressão de LeBron James e Anthony Davis estava aumentando na franquia. Segundo vários rumores e até uma entrevista do próprio pivô, o time precisava de mais uma ou duas peças para se tornar candidata ao título.

Aliás, o que Davis pediu foi justamente o acordo por um pivô a mais, o que o faria jogar na posição de ala-pivô novamente. E é justamente ai que está o problema atual da equipe, que após o veto da troca de Mark Williams não tem muita segurança na posição.

Jaxson Hayes deve se manter como titular, enquanto outros disputam os minutos na reserva. O elenco tem várias opções como Christian Koloko, Trey Jemison e Markieff Morris. Além disso, o lesionado Christian Wood segue lá, mas não estreou em 2024/25.

McMenamin cita que essa já é uma questão inicial para a nova super dupla da NBA. As opiniões de ambos precisarão se alinhar para a tentativa de Hayes como titular, assim como os resultados da equipe no resto da campanha.

“É certo dizer que Jaxson Hayes passa a ser um nome importante da equação. Esse pode ser o primeiro teste para ver se a parceria de Luka Doncic e LeBron James vai durar por alguns anos ou por meses. Os resultados da temporada no fim, vão determinar muito do que será a dupla a partir de 2025/26. O que é certo é que Luka terá uma palavra forte, assim como LeBron”, concluiu o insider.

A empolgação de ambos parece enorme para o começo da parceria. Antes da estreia de Doncic na última segunda-feira (10), James chegou a se aquecer para o duelo com uma camisa do esloveno. Em uma entrevista, o camisa 23 chegou a dizer que está muito tranquilo com tudo isso e que vai facilitar ao máximo a “passagem de bastão”.

