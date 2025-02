Em mês histórico na NBA, LeBron James lidera Lakers

Tudo bem que ninguém esperava Luka Doncic no Los Angeles Lakers, mas antes mesmo de ele chegar, o time vem em alta. Apenas no mês de fevereiro, o Lakers vem subindo na NBA, especialmente pelas atuações de LeBron James.

Após três vitórias consecutivas neste mês, o time de Los Angeles é o quinto no Oeste, enquanto diminui a diferença para Houston Rockets, o quarto. No período, LeBron James fez médias de 32.7 pontos, 12.0 rebotes, 9.7 assistências. Além disso, o camisa 23 acertou nada menos que 52.4% de três (11 em 21).

Isso aconteceu, em partes, pela ausência de Anthony Davis, que estava fora por lesão no abdômem. Depois, pela troca para o Dallas Mavericks.

Publicidade

No entanto, tais números de LeBron devem cair nos próximos jogos do Lakers. Apesar de ele não enfrentar o Indiana Pacers neste sábado, a próxima partida, na segunda-feira diante do Utah Jazz, James terá a companhia de Doncic.

Mas o fato é que LeBron James, aos 40 anos, faz coisas pelo Lakers na temporada 2024/25 da NBA que ninguém em sua idade já fez. Contra o Golden State Warriors, por exemplo, ele anotou 42 pontos, pegou 17 rebotes e distribuiu oito assistências.

Publicidade

Como resultado, James tornou-se o jogador mais velho a superar a marca de 40 pontos em um jogo da NBA. Ele o fez com 40 anos e 38 dias, enquanto Michael Jordan, o então dono da marca, anotou com 40 anos e quatro dias.

Leia mais

Além disso, LeBron é o jogador mais jovem e o jogador mais velho a atingir os 40 pontos na história da NBA. Em 2004, ele tinha apenas 19 anos e 88 dias quanto obteve a marca. GG Jackson (19 anos e 119 dias) e Kevin Durant (19 anos e 200 dias) são os mais próximos dele.

Publicidade

A evolução do Lakers na atual temporada da NBA é notória. Nos primeiros 25 jogos, por exemplo, o time tinha 13 vitórias e era décimo no Oeste. Desde então, são 17 triunfos em 24 partidas. Ou seja, apenas no período da arrancada, são 70.8%, o que seria suficiente para o segundo lugar da conferência. No total, 30 em 49.

Mas seus números devem cair um pouco assim que Doncic estiver ao seu lado. Isso porque o esloveno costuma ser o organizador primário de ataque, algo que James faz ao lado de Austin Reaves no Lakers. Então, é algo para ficar de olho nos primeiros jogos para entender os ajustes.

Publicidade

Em 2024/25, LeBron James vem com a menor média de pontos desde seu primeiro ano na carreira. Ele possui 24.5 pontos, 9.0 assistências e 7.8 rebotes, além de 39.1% de aproveitamento em três pontos. Vale lembrar que ele supera os 25 pontos por jogo desde 2004/05, sua segunda temporada na NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA