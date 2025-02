“LeBron James é tudo que Luka Doncic precisa”, crava analista

A NBA vive a expectativa para ver LeBron James e Luka Doncic como companheiros de time pela primeira vez. O craque esloveno vai atuar pelo Los Angeles Lakers depois da decisão chocante do Dallas Mavericks de negociá-lo. E, assim, vai ganhar mais do que um inesperado recomeço na carreira. Para o polêmico Kendrick Perkins, ele vai ter um exemplo de profissionalismo que tanto precisava na NBA.

“Nós sabemos que Luka é um superastro internacional. É um cara que pode fazer triplos-duplos de 30 pontos todas as noites. Mas nós também sabemos que tem histórico de se reapresentar fora de forma. E acumula, além disso, várias lesões de gravidade média e leve na carreira. Enquanto isso, LeBron é um dos maiores atletas da história dessa liga em termos de cuidado com o físico”, afirmou o analista da ESPN.

Já não é segredo que o Mavericks decidiu trocar Doncic por causa desse aspecto. Vários jornalistas apuraram que o time temia pelo futuro da carreira do astro, pois não tem os hábitos mais exemplares. A sua forma física, em particular, gerava discussões internas. Perkins, então, crê que a influência de James pode levar ao passo definitivo que o astro ainda precisa dar na carreira.

Publicidade

“LeBron, na verdade, é tudo o que Luka precisa. Ele vai ensiná-lo como ser profissional, um verdadeiro superastro e um líder para a franquia. Acho que essa negociação vai ser ótima para o Lakers, mas vai ser necessário tempo. É um baita negócio em longo prazo para essa equipe, em síntese. Mas não sei o que esperar de imediato”, projetou o campeão da NBA pelo Boston Celtics, em 2008.

Leia mais sobre Luka Doncic

Sem título

A parceria entre LeBron James e Luka Doncic pode gerar expectativa, mas, para os fãs do Lakers, isso não é o foco. A questão física do esloveno até preocupa mais, mas é a grande questão também. O que os torcedores querem mesmo saber é se os craques podem levar os californianos ao título agora. Apesar de projetar uma boa campanha, Perkins descarta o troféu Larry O’Brien.

Publicidade

“Luka e LeBron podem vencer jogos com esse elenco, certamente. Mas também é certo que não vão conquistar títulos com o grupo atual. Eu não acho que o Lakers vai parar nesse negócio, então há mais trocas por vir. Eles não terminaram o trabalho ainda. É difícil, no entanto, vê-los como um dos grandes candidatos ao título nesse momento”, avaliou o ex-pivô da liga.

Perkins não tem dúvidas de que o Lakers tem uma boa projeção de futuro com Doncic no elenco. No entanto, deu um passo para trás no momento. Para garantir o futuro, a franquia “penhorou” o presente. “Eu tenho certeza que esse negócio deva ser incrível para o Lakers em longo prazo. Mas, em um primeiro momento, eu não sei o que esperar. É preciso esperar e ver”, concluiu.

Publicidade

No espelho

É seguro dizer que LeBron James não imaginava que jogaria com Luka Doncic na NBA, a não ser por jogos festivos. Mas ele nunca escondeu a admiração pelo jovem astro. Não são poucas as interações divertidas e reverentes entre ambos em tempos de Jogos das Estrelas, por exemplo. Em 2022, o ala se revelou um fã do esloveno por causa da semelhança dos seus jogos.

“Luka me lembra a mim mesmo, antes de tudo. Lembra-me a forma como jogo. Afinal, nós somos ameaças triplas. Somos ótimos reboteiros e passadores, o que sempre vai saltar aos olhos. Mas, ao mesmo tempo, vamos marcar 40 pontos em cima de você se nos sentirmos desrespeitados. Ele é um dos meus atletas favoritos de assistir na liga hoje, certamente”, disse o futuro membro do Hall da Fama na época.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA