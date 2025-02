“Mavericks venceu troca de Luka Doncic”, crava analista da ESPN

O Dallas Mavericks deixou a NBA em choque com a troca do craque Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. É bem raro, afinal, ver uma equipe negociar um superastro de 25 anos por vontade própria. A transação desencadeou uma série de críticas aos texanos por parte de torcida e imprensa especializada. Mas, para Kendrick Perkins, o time está mais forte com Anthony Davis no lugar do jovem esloveno.

“Dallas venceu essa troca. Eu já disse várias vezes durante a temporada que esse é o melhor elenco que a equipe montou em torno de Luka. Então, você coloca Anthony saudável para jogar com dois dos pivôs mais atléticos da liga. Kyrie, além disso, está jogando no nível de um all-NBA outra vez. Esse pode ser o segundo melhor time do Oeste, só atrás do Thunder”, opinou o analista da ESPN.

A declaração de Perkins se alinha com a visão do GM do Mavericks, Nico Harrison, do negócio. O executivo garantiu que o time se tornou mais forte na disputa do título, enquanto minimizou ser competitivo em longo prazo. O campeão do Oeste está apenas na nona posição da conferência nesse momento. Mas, com Davis, o ex-pivô aposta que os texanos vão crescer demais.

“Eu acho que Dallas se sentiu mais confiante para trazer essa troca por causa do alto nível de incerteza no Oeste. Afinal, quem é o melhor time depois de Oklahoma City? Ninguém sabia até agora, mas temos a resposta agora. Essa troca vai funcionar. Estou bem animado para ver o que Anthony e Kyrie podem fazer juntos”, confessou o polêmico comentarista.

Outro lado

Quase não houve discussão no mundo da NBA: a troca de Luka Doncic foi uma decisão ruim do Mavericks. E, como resultado, o Lakers foi considerado como o grande vencedor da negociação. No entanto, Perkins ressalta que a equipe angelina não pode contentar-se em só esperar. Diferente do Mavericks, ele não vê o time em condições de disputar títulos após a transação.

“Luka e LeBron podem vencer jogos com esse elenco, certamente. Mas também é certo que não vão conquistar títulos com o grupo atual. Eu não acho que o Lakers vai parar nesse negócio, então há mais trocas por vir. Eles não terminaram o trabalho ainda. É difícil, no entanto, vê-los como um dos grandes candidatos ao título nesse momento”, avaliou o ex-jogador.

Perkins não nega que, dentro de algumas temporadas, a troca deve ser benéfica para a segunda equipe mais vencedora da liga. Mas, para melhorar o seu futuro, os angelinos abdicaram do presente. “Eu tenho certeza que essa troca vai ser incrível para o Lakers em longo prazo. Mas, em um primeiro momento, não sei o que esperar. Vamos ver”, concluiu.

Responsabilidade

A troca de Luka Doncic causou uma revolta no Mavericks, a princípio. Os torcedores tomaram as redes sociais contra o negócio e até fizeram protestos em Dallas. O GM Nico Harrison assume que a “culpa” pela transação é dele. Ele confirmou, em entrevista coletiva ao lado do técnico Jason Kidd, que usou a sua autonomia no cargo para fechar o acordo.

“Sou eu quem tomo as decisões aqui e Jason apoia essa hierarquia. Enquanto viramos essa página, é importante afirmar que nós temos uma visão bem clara da cultura que queremos criar nessa organização. Por isso, os jogadores que trouxemos representam esse plano. Acreditamos que defesas vencem campeonatos. E, em síntese, adquirimos um dos melhores jogadores two-way dessa liga”, resumiu Harrison.

